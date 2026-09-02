Die positive Nachricht zuerst: Winsley Boteli bleibt bei Sion. Dafür wird ein Stürmer derzeit mit einem russischen Klub in Verbindung gebracht – hier kommt das Sion-Inside der 6. Runde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lugano beendet Sions Heimserie ohne Niederlage, erste Pleite seit Oktober 2025

Sturmjuwel Boteli bleibt bis Winter, Transferfenster ist geschlossen

Boteli mit Top-Notenschnitt 4,75 nach fünf Runden, bester Sion-Spieler

Bastien Feller Sportjournalist

Die News der Woche

Die Festung Tourbillon ist gefallen! Lugano beendete am Sonntag Sions lange Liga-Serie ohne Niederlage im heimischen Stadion. Die letzte Niederlage datiert vom 25. Oktober 2025 gegen Thun. Trösten dürfte die Walliser der Fakt, dass Sturmjuwel Winsley Boteli zumindest bis im Winter im Wallis bleibt. Die Transferfenster der internationalen Ligen haben nämlich geschlossen.

Die grosse Frage

Verlässt Rilind Nivokazi Sion bereits? Gerüchte bringen den Stürmer, der im Sommer 2025 ins Tourbillon wechselte, mit dem russischen Erstligisten FK Orenburg in Verbindung. Der Kosovare, der zu Saisonbeginn Schwierigkeiten hatte, ist offensichtlich nicht mehr Didier Tholots erste Wahl. Seine hervorragenden Leistungen in der vergangenen Saison dürften dem FC Sion jedoch bei einem Transfer einen beträchtlichen Gewinn einbringen.

Gesagt ist gesagt

«Wenn wir es einmal geschafft haben, schaffen wir es wieder», motiviert Didier Tholot vor dem Spiel gegen den FC Basel seine Spieler. Der Franzose bezog sich dabei auf den Sieg des FC Sion im St. Jakob-Park am 26. April. An diesem Tag beendete Sion eine über 28-jährige Durststrecke.

Die Blick-Prognose

Didier Tholot warnt vor Basels Schnelligkeit und der Fähigkeit, hinter die Abwehr zu spielen. Das könnte im Spiel am Donnerstag entscheidend sein. Gegen die Young Boys zeigte Basel ein gutes Gespür für Konter, was für Sion und seine nicht gerade schnellen Verteidiger fatal werden könnte. Sion hat aber auch seine Stärken, wie zum Beispiel Winsley Boteli im Sturm. Aber vor allem – und das ist vielleicht noch wichtiger – ein gutes Zusammenspiel.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Hefti; Kabacalman, Balthazar, Sylla; Berdayes, Boteli, Rrudhani

Wer fehlt?

Hajrizi (verletzt), Surdez, Chouaref (beide fraglich).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 5 Runden:

Boteli 4,75 Rrudhani 4,67 Cipriano 4,5

Hier gehts zur Übersicht aller Sion-Noten.

Der Schiedsrichter

Nico Gianforte leitet das Spiel im Joggeli. Assistiert wird er vom Spitzen-VAR Fedayi San.

Der Gegner

Nach dem Abgang von Albian Ajeti sind die Basler auf der Suche nach einem neuen Backup-Stürmer für Zan Celar. Doch auch die Frage um Captain Xherdan Shaqiri treibt Basel derzeit um – hier gehts zum FCB-Inside.

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6 Runde

Di., FCZ – YB, 20.30 Uhr

Mi., Thun – Lausanne, 20.30 Uhr

Mi., Luzern – Vaduz, 20.30 Uhr

Mi., GC – St. Gallen 20.30 Uhr

Do., Lugano – Servette 20.30 Uhr

Do., FCB – Sion 20.30 Uhr