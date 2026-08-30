Bastien Feller Sportjournalist

Wieder einmal wird der FC Sion kalt erwischt und gerät früh in Rückstand. Bereits in der 3. Minute trifft Moncada nach einer Ecke, bei der Lavanchy überrascht wird. Die Walliser reagieren und kommen durch den erneut starken Boteli verdient zum Ausgleich. Dabei profitiert er von der guten Vorarbeit von Sylla, Berdayes und Baltazar.

Am Ende ist der Treffer jedoch nichts wert. Denn Racioppi unterläuft – wie schon öfter – ein grober Fehler. Bei einer Hereingabe von Beckham Castro greift der Sion-Goalie daneben und ermöglicht Lugano damit den Sieg im Tourbillon.

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