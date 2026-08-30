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Sion-Noten gegen Lugano
Shootingstar überzeugt erneut – Goalie bezahlt Fehler teuer

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten von der 1:2-Niederlage von Sion gegen Lugano.
Publiziert: vor 13 Minuten
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1/6
Lugano steht neu an der Spitze der Tabelle.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
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Bastien FellerSportjournalist

Wieder einmal wird der FC Sion kalt erwischt und gerät früh in Rückstand. Bereits in der 3. Minute trifft Moncada nach einer Ecke, bei der Lavanchy überrascht wird. Die Walliser reagieren und kommen durch den erneut starken Boteli verdient zum Ausgleich. Dabei profitiert er von der guten Vorarbeit von Sylla, Berdayes und Baltazar.

Am Ende ist der Treffer jedoch nichts wert. Denn Racioppi unterläuft – wie schon öfter – ein grober Fehler. Bei einer Hereingabe von Beckham Castro greift der Sion-Goalie daneben und ermöglicht Lugano damit den Sieg im Tourbillon.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
4
10
12
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
10
11
3
FC Basel
FC Basel
5
3
10
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
2:4
4
0
7
5
FC Sion
FC Sion
4
1
6
6
FC Thun
FC Thun
4:2
4
-4
6
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-5
6
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
5
-1
5
9
FC Luzern
FC Luzern
5
-4
5
10
Servette FC
Servette FC
4
-1
4
11
FC Vaduz
FC Vaduz
5:2
5
-2
3
12
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
2:5
4
-7
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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