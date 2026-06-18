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Nur noch 15'000 Plätze
Servette verringert die Kapazität im Stade de Genève

Nach einer komplizierten Saison will Servette wieder Anlauf holen. Nun stellt der Präsident verschiedene Massnahmen vor.
Publiziert: 13:44 Uhr
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Aktualisiert: 13:45 Uhr
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Ein Blick auf die Nordtribüne des Stade de Genève, wo die Servette-Ultras zu Hause sind.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Servette reduziert Kapazität des Stade de Genève auf 15'000 Sitzplätze
  • Neu fixe Ticketpreise nach Fan-Kritik an dynamischem Preismodell
  • Letzte Saison durchschnittlich 7700 Zuschauer, mehr Fans im Stadion als Ziel
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Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Nein, abgerissen wird im Stade de Genève nichts. Die Genfer Fussballarena wird weiterhin Platz für 30'000 Leute haben. Aber? Nicht mehr bei Spielen der Super League.

«Wir haben die Entscheidung getroffen, das Stadion auf 15'000 Plätze zu verkleinern und erhoffen uns dadurch, das Fanerlebnis zu verbessern», verkündet Klubpräsident Hervé Broch in einem Video. Man werde in bestimmten Bereichen der Ost- und Haupttribüne Planen anbringen, wo dann keine Fans mehr sitzen können. Die Bereiche werden dadurch kompakter, die Stimmung soll dadurch besser werden.

Weitere Neuerung nach Kritik

Neu ist auch die Rückkehr zu fixen Ticketpreisen. Das dynamische Modell ist bei den Fans in der letzten Saison auf grosses Unverständnis gestossen. Die Anpassung des Tarifs in Echtzeit an Angebot und Nachfrage hat zum Beispiel zur speziellen Situation geführt, dass eine Karte für die Seitentribünen manchmal weniger gekostet hat als für hinter den Toren, wo sich die Fankurve befindet – ganz einfach deshalb, weil die Nachfrage da geringer war. Solche Szenarien sind nun passé. Was bleibt, ist ein Aufpreis für die Toppartien gegen Basel und YB und die Derbys gegen Lausanne und Sion.

Ausserdem verspricht Servette, die Preise für die Saisonkarte zu verringern. Die Massnahme ist klar: Servette will mehr Fans im Stadion. In der letzten Saison kamen im Schnitt 7700.

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