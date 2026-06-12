Was sich schon länger abgezeichnet hat, ist nun fix: FCB-Verteidiger Dominik Schmid wechselt in die österreichische Bundesliga zu Red Bull Salzburg. Der Transfer spült den Baslern eine Millionensumme in die Kassen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Wie von Blick angekündigt, verliert der FC Basel seinen Vize-Captain: Dominik Schmid (28) wechselt zu Red Bull Salzburg. Der österreichische Bundesligist hat den Neuzugang am Freitag offiziell bestätigt.

Gemäss Transfer-Insider Fabrizio Romano sollen die Bullen für den Schweizer Aussenverteidiger knapp drei Millionen Franken auf den Tisch legen. Vertraglich wäre er noch bis im Sommer 2027 an den FC Basel gebunden gewesen.

Schmid ist im Sommer 2023 ablösefrei zu seinem Jugendverein zurückgekehrt, nachdem er zuvor während drei Jahren bei den Zürcher Grasshoppers unter Vertrag gestanden hat und mit dem Rekordmeister wieder in die Super League aufgestiegen ist. Am Rheinknie entwickelte er sich sofort zum Stammspieler und war damit auch eine wichtige Stütze beim FCB-Double 2025.

In Salzburg soll er diesen Coup nun wiederholen – und damit eine kleine Durststrecke beenden: Der einstige Serienmeister aus der Mozartstadt wartet seit 2023 auf einen Titelgewinn.