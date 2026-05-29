Red Bull Salzburg will nach drei verpassten Meistertiteln in Folge wieder ganz oben angreifen in der österreichischen Liga. Nach Blick-Informationen hat man deshalb ein Auge auf einen Basler Meisterhelden der vorletzten Saison geworfen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dominik Schmid steht bei RB Salzburg hoch im Kurs

Beim FCB ist der Verteidiger Vize-Captain

Auch aus Polen und Deutschland gab es Interesse

Lucas Werder Reporter Fussball

Verliert der FCB seinen Vize-Captain? Nach Blick-Informationen ist Red Bull Salzburg heiss auf Dominik Schmid (28). Und auch der Linksverteidiger scheint einem Wechsel nach Österreich nicht abgeneigt zu sein.

Zumindest aus finanzieller Sicht würde ein Abgang von Schmid auch aus Sicht des FCB Sinn ergeben. Der Vertrag des Abwehrspielers läuft 2027 aus. Wollen die Basler noch etwas an einem Transfer verdienen, muss Schmid in diesem Sommer wechseln.

Der Rheinfelder stammt aus dem FCB-Nachwuchs, schaffte bei den Profis aber nie den Durchbruch. Nach Stationen in Lausanne und bei GC kehrte er 2023 zu seinem Herzensklub zurück und ist seither unumstrittener Stammspieler. In der laufenden Saison bestritt Schmid wettbewerbsübergreifend 48 Partien und steuerte dabei drei Tore und fünf Vorlagen bei.

Auch Interesse aus Deutschland und Polen?

Der Wechsel zu Salzburg wäre gleichbedeutend mit Schmids erster Auslandsstation. Zuletzt gab es wilde Gerüchte um seine Zukunft. So soll es unter anderem aus Polen und Deutschland Interesse am Basler Vize-Captain gegeben haben.

Salzburg, das zwischen 2014 und 2023 insgesamt zehn Meistertitel in Folge feierte, ist in der österreichischen Bundesliga inzwischen nicht mehr das Mass aller Dinge. Zuletzt gingen die Titel zweimal nach Graz und einmal nach Linz. Die abgelaufene Saison beendete Salzburg auf dem dritten Tabellenplatz. Damit tritt der Red-Bull-Klub auch in der kommenden Saison nur in der Europa-League-Quali an. Vielleicht mit einem Neuzugang aus Basel.