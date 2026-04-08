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Brack Super League
Super League: Nivokazi über das Ziel Europa
Nivokazi über Europa-Träume
«Ob wir es schaffen, hängt sehr von den anderen Teams ab»
Sion-Torschütze Rilind Nivokazi spricht nach dem Spiel über die Europa-Träume mit Sion.
Publiziert: 13:27 Uhr
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