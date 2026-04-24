Der FC Zürich hat mit Carlos Bernegger einen neuen Intermistrainer. Der Argentinier übernimmt bis zum Saisonende die Verantwortung, danach kommt Marcel Koller. Über seine Zukunft möchte Bernegger nicht sprechen. Hier gibt es das Inside.

Andri Bäggli Redaktion Sport

Die News der Woche

Der FC Zürich hat einen neuen Trainer – der dritte in dieser Saison. Nach Mitchell van der Gaag musste auch Dennis Hediger seinen Hut nehmen. Für ihn springt interimistisch Carlos Bernegger ein, ehe im Sommer Marcel Koller die Geschicke der Zürcher übernimmt. Was geschieht danach mit Bernegger? Darüber möchte der Interimscoach vor dem Spiel gegen Lausanne aber nicht sprechen: «Was die Zukunft angeht, ist jetzt der falsche Zeitpunkt. Ich beschäftige mich mit der Gegenwart und richte den Fokus nur auf das nächste Spiel.» Kürzlich tauchte auch immer wieder der Name Dino Lamberti auf. Der Spieler- und Trainerberater ist derzeit auf Mandatsbasis beim FCZ angestellt. Zuletzt lotste er einige Verantwortliche, unter anderem Bernegger und Koller, in die Limmatstadt. Auch dieser Personalie möchte sich der Interimscoach nicht äussern: «Es ist nicht der richtige Moment dafür.»

Die grosse Frage

Schafft der FCZ den Sprung aus der Gefahrenzone? Aktuell haben die Zürcher sieben Punkte Vorsprung auf den Barrageplatz. Bernegger zeigt sich aber trotzdem besorgt über die Lage der Zürcher: «Wir müssen uns bewusst sein, wie heikel die Situation ist. Wir sind der Gejagte. Das müssen wir uns bewusst sein.» Mit einem Sieg gegen die Waadtländer würden die Zürcher sich etwas zusätzliche Luft verschaffen. Auch könnte man den Fans etwas zurückgeben, die zuletzt nur einen Sieg aus den letzte sieben Spielen feiern konnten.

Gesagt ist gesagt

«Der FCZ steht über allem. Jeder der hier arbeitet, muss sich das bewusst sein», sagt Bernegger über die Einstellung der Spieler. Das Spiel gegen Lausanne sei jetzt die Chance, zu beweisen, dass man das verstanden hat. «Wenn jemand nicht kapiert hat, um was es geht, dann ist er hier am falschen Ort», so der Interimstrainer weiter. Derzeit werde alles untergeordnet, damit man wieder dort steht, wo man laut Bernegger hingehört.

Mögliche Aufstellung

Huber; Kamberi, Hack, Sauter, Walker; Tsawa; Comenencia, Berisha, Palacio, Cavaleiro; Kény.

Wer fehlt?

Chris Kablan, Jorge Segura (beide verletzt).

Neben dem Platz

Unter Hediger wurden einige Spieler wegen ungenügender Leistungen auf die Tribüne verbannt. Unter Bernegger ändert sich das wieder: «In so einer Situation ist wichtig, dass alle dabei sind. Gott sei Dank stehen mir alle zur Verfügung. Ich habe also die Wahl. Es liegt an mir, die richtige Entscheidung zu treffen.» Auch für junge Spieler sollen Einsatzminuten möglich sein. «Die Ausbildung hier ist sehr gut. Wir müssen aber immer schauen, ob der richtige Moment für einen Einsatz ist oder ob wir noch einen Moment warten müssen, um die nötige Reife für die jetzige Situation zu erreichen.»

Hast du gewusst, dass …

… der FC Zürich der Karten-König der Super League ist? 92-mal zückte ein Schiedsrichter einen Karton gegen einen Zürcher (84 Gelbe, 8 Rote). St. Gallen sammelte zwar mehr Gelbe Karten (85), dafür weniger Rote. Bei den Platzverweisen führt GC die Rangliste an. Bei den Grasshoppers wurde zehn Mal ein Spieler ausgeschlossen, beim FCZ «nur» deren acht.

Aufgepasst auf

Oliver Custodio. Vier Vorlagen lieferte der 31-Jährige bislang in dieser Saison, drei davon gegen den FCZ. Der defensive Mittelfeldspieler würde gerne seinen Vorlagen-Rekord einstellen. Während der Saison 2019/20 gelangen ihm fünf Assists, damals aber noch im Dress von Lugano.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 33 Runden:

Huber 4,2 Hack 4,0 Tsawa 4,0

Hier gehts zu allen Zürcher Noten.

Der Schiedsrichter

Marijan Drmic leitet das Spiel in der Tuillère. Als VAR agiert Mirel Turkes.

Der Gegner

Auch bei Lausanne gab es einen Trainerwechsel. Aufgrund fehlender Entwicklung darf Peter Zeidler die Saison nicht an der Seite der Waadtländer beenden. Immerhin gibt es keine Abstiegssorgen bei Lausanne – hier kommt das Inside.

Die Spiele am Wochenende

Sa., Lausanne – FCZ, 18 Uhr

Sa., GC – Luzern, 18 Uhr

Sa., Thun – Lugano, 20.30 Uhr

So., Basel – Sion, 14 Uhr

So., Servette – Winterthur, 16.30 Uhr

So., YB – St. Gallen, 16.30 Uhr

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