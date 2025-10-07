DE
News zum FC Luzern
Luzern-Shootingstar reist nicht zu Portugals U20-Nati

Luzerns Shootingstar Lucas Ferreira verpasst den Zusammenzug der portugiesischen U20-Nati. Der Stürmer schlägt sich mit einer Verletzung rum.
Publiziert: 17:05 Uhr
Lucas Ferreira reist nicht nach Portugal zur U20-Nati.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Andri BäggliRedaktion Sport

Luzerns Shootingstar (18) Lucas Ferreira erleidet einen Rückschlag. Der Stürmer reist nicht zum Zusammenzug der portugiesischen U20-Nati. Ferreira laboriert derzeit an einer Reizung der Bänder im Sprunggelenk herum, wie der FC Luzern auf X bekannt gibt. Diese habe sich beim 3:3 gegen Sion noch verstärkt. In Absprache mit der medizinischen Abteilung bleibe Ferreira in Luzern, um die Verletzung auszukurieren, so die Luzerner. Wie lange Ferreira ausfallen wird, ist nicht bekannt.

Nach seinem kometenhaften Aufstieg beim FCL beschäftigt sich auch der SFV mit dem Sturmjuwel. Einen Kontakt hat es bereits gegeben, doch noch fehlt der Schweizer Pass. Ferreira selbst schliesst einen möglichen Nationenwechsel nicht aus.

