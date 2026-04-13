Auch beim 1:1 von Servette gegen YB zeigt sich: Winter-Zuzug Junior Kadile spielt auf einem höheren Level. Verpflichten ihn die Genfer bald fix?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft So drehte Junior Kadile beim YB-Match den Spiess um

Seine Skorerquote in den letzten sechs Spielen ist traumhaft

Für eine Million Franken könnte ihn Servette fix verpflichten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

In der zweiten Halbzeit gegen YB befreit sich Junior Kadile (23) von seinen Fesseln. Diese haben einen Namen: Yan Valery. Nachdem Kadile in den ersten 45 Minuten vom YB-Verteidiger noch komplett im Zaum gehalten wird, dreht der Servette-Wirbelwind nach dem Seitenwechsel den Spiess um.

Plötzlich ist es Kadile, der Valery mit seinen Dribblings im Regen stehenlässt. Der französische Flügelspieler tut das, was ihn in den letzten Spielen ausgezeichnet hat. Er sprüht seine Spielfreude aus – und skort für die Genfer. Beim 1:1 in Bern steuert Kadile mit einer massgeschneiderten Flanke auf Torschütze Thomas Lopes (19) einen Assist bei. Es ist sein zehnter Skorerpunkt in den letzten sechs Spielen. Fünf Tore, fünf Assists – eine Wahnsinnsquote.

Eine Million für die Nummer 10

Ist Kadile der neue Servette-Hoffnungsträger? Nur, wenn er über den Sommer hinaus in der Calvinstadt bleibt. Der ehemalige Rennes-Junior ist nämlich nur ausgeliehen. Servette hat ihn im Winter aus der zweiten holländischen Liga bei Almere City ausgegraben. Die gute Nachricht: Die Grenats besitzen eine Kaufoption – und die soll rund eine Million Franken betragen.

Es wäre, Stand jetzt, gut investiertes Geld in die neue Nummer 10. Diese prestigeträchtige Rückennummer hat sich Kadile nämlich direkt nach Ankunft geschnappt. So selbstbewusst, wie er nun aufspielt.

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