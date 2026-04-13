DE
FR
Abonnieren
So holt Schlitzohr Bedia den Penalty raus
3:16
Highlights im Video:So holt Schlitzohr Bedia den Penalty raus

Neuzugang ist ein Glücksgriff
Legt Servette für Wirbelwind Millionensumme auf den Tisch?

Auch beim 1:1 von Servette gegen YB zeigt sich: Winter-Zuzug Junior Kadile spielt auf einem höheren Level. Verpflichten ihn die Genfer bald fix?
Publiziert: 10:47 Uhr
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
Kommentieren
1/5
Ein heisses Duell am Sonntagnachmittag: Kadile (l.) und YB-Valery.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • So drehte Junior Kadile beim YB-Match den Spiess um
  • Seine Skorerquote in den letzten sechs Spielen ist traumhaft
  • Für eine Million Franken könnte ihn Servette fix verpflichten
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

In der zweiten Halbzeit gegen YB befreit sich Junior Kadile (23) von seinen Fesseln. Diese haben einen Namen: Yan Valery. Nachdem Kadile in den ersten 45 Minuten vom YB-Verteidiger noch komplett im Zaum gehalten wird, dreht der Servette-Wirbelwind nach dem Seitenwechsel den Spiess um.

Plötzlich ist es Kadile, der Valery mit seinen Dribblings im Regen stehenlässt. Der französische Flügelspieler tut das, was ihn in den letzten Spielen ausgezeichnet hat. Er sprüht seine Spielfreude aus – und skort für die Genfer. Beim 1:1 in Bern steuert Kadile mit einer massgeschneiderten Flanke auf Torschütze Thomas Lopes (19) einen Assist bei. Es ist sein zehnter Skorerpunkt in den letzten sechs Spielen. Fünf Tore, fünf Assists – eine Wahnsinnsquote.

Mehr zum Match
Sturm-Rätsel und Europa-Sorgen bei YB immer grösser
Mit Video
Lange Serie wird wohl reissen
Sturm-Rätsel und Europa-Sorgen bei YB immer grösser
Routinier mit riskantem Spiel, Stürmer enttäuscht
Servette-Noten gegen YB
Routinier mit riskantem Spiel, Stürmer enttäuscht

Eine Million für die Nummer 10

Ist Kadile der neue Servette-Hoffnungsträger? Nur, wenn er über den Sommer hinaus in der Calvinstadt bleibt. Der ehemalige Rennes-Junior ist nämlich nur ausgeliehen. Servette hat ihn im Winter aus der zweiten holländischen Liga bei Almere City ausgegraben. Die gute Nachricht: Die Grenats besitzen eine Kaufoption – und die soll rund eine Million Franken betragen.

Es wäre, Stand jetzt, gut investiertes Geld in die neue Nummer 10. Diese prestigeträchtige Rückennummer hat sich Kadile nämlich direkt nach Ankunft geschnappt. So selbstbewusst, wie er nun aufspielt.

«Spricht für ihn, wenn er hereinkommt und trifft»
1:10
YB-Benito zu Joker Bedia:«Spricht für ihn, wenn er hereinkommt und trifft»
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
33
5
48
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League-Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
33
-51
19
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Servette FC
        Servette FC