Darum gehts
- So drehte Junior Kadile beim YB-Match den Spiess um
- Seine Skorerquote in den letzten sechs Spielen ist traumhaft
- Für eine Million Franken könnte ihn Servette fix verpflichten
In der zweiten Halbzeit gegen YB befreit sich Junior Kadile (23) von seinen Fesseln. Diese haben einen Namen: Yan Valery. Nachdem Kadile in den ersten 45 Minuten vom YB-Verteidiger noch komplett im Zaum gehalten wird, dreht der Servette-Wirbelwind nach dem Seitenwechsel den Spiess um.
Plötzlich ist es Kadile, der Valery mit seinen Dribblings im Regen stehenlässt. Der französische Flügelspieler tut das, was ihn in den letzten Spielen ausgezeichnet hat. Er sprüht seine Spielfreude aus – und skort für die Genfer. Beim 1:1 in Bern steuert Kadile mit einer massgeschneiderten Flanke auf Torschütze Thomas Lopes (19) einen Assist bei. Es ist sein zehnter Skorerpunkt in den letzten sechs Spielen. Fünf Tore, fünf Assists – eine Wahnsinnsquote.
Eine Million für die Nummer 10
Ist Kadile der neue Servette-Hoffnungsträger? Nur, wenn er über den Sommer hinaus in der Calvinstadt bleibt. Der ehemalige Rennes-Junior ist nämlich nur ausgeliehen. Servette hat ihn im Winter aus der zweiten holländischen Liga bei Almere City ausgegraben. Die gute Nachricht: Die Grenats besitzen eine Kaufoption – und die soll rund eine Million Franken betragen.
Es wäre, Stand jetzt, gut investiertes Geld in die neue Nummer 10. Diese prestigeträchtige Rückennummer hat sich Kadile nämlich direkt nach Ankunft geschnappt. So selbstbewusst, wie er nun aufspielt.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
33
12
57
4
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
33
16
52
6
BSC Young Boys
33
5
48
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
33
3
40
2
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zürich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zürich
33
-25
27
6
FC Winterthur
33
-51
19