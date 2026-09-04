Der FC Luzern steigert sich in dieser Saison stetig. Die letzten vier Spiele haben die Innerschweizer nicht mehr verloren – gegen YB soll das Fünfte folgen. Ein Punkt beim Sieg gegen Vaduz nervte den FCL-Trainer Udo Portmann aber – das ist das Luzern-Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luzern seit vier Spielen ungeschlagen

FCL will noch weitere Spieler abgeben

Blick-Prognose: Luzern wirds gegen YB schwer haben

Andri Bäggli Redaktor Sport

Die News der Woche

«Wir können die Teamsitzung zusammen machen», sagte Luzern-Trainer Udo Portmann nach dem Sieg gegen Vaduz zu seinem Trainerkollegen Marc Schneider. Wie sein Gegenüber war auch er nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie sein Team mit dem Ball aufgetreten ist. Trotzdem haben die Luzerner drei Punkte eingefahren und so den verpatzten Saisonstart deutlich aufgewertet. Nachdem die beiden Auftaktpartien verloren gingen, haben die Luzerner seit vier Spielen nicht mehr verloren und stehen auf dem fünften Tabellenplatz. Doch die Luzerner wissen, dass sie noch weitere Stabilität brauchen. Auch ist noch nicht ganz geklärt, wie es mit dem XXL-Kader der Luzerner weitergeht. Mit Ronaldo Dantas Fernandes wurde ein Spieler bereits in die Challenge League verliehen – weitere Abgänge sind durchaus denkbar, auch wenn das Transferfenster der Topligen bereits geschlossen hat.

Die grosse Frage

Führt Luzern die Serie der Ungeschlagenheit auch gegen YB fort? «Wir müssen gegenüber YB in der Defensive über uns hinauswachsen, um die Offensivpower zu stoppen», sagt Portmann als Vorschau auf das Spiel gegen die Berner. Diese stellen die beste Offensive der Liga – bereits 23 Mal konnten die Young Boys in dieser Saison schon jubeln. Doch auch Portmann weiss, dass die Berner anfällig für Gegentore sind: «Wir haben Spieler in unseren Reihen, die Nadelstiche setzen können. Wir müssen mutig auftreten. Der Sieg gegen Vaduz tut auf jeden Fall gut.»

Gesagt ist gesagt

«Nerven ist nett ausgedrückt. Ich war überhaupt nicht einverstanden, wie wir gegen Ende der ersten Halbzeit gespielt haben und wollte in der Pause den Weckruf setzen. 25 Sekunden später haben wir den Weckruf dann definitiv erhalten», sagt Udo Portmann angesprochen auf das Gegentor nur Sekunden nach dem Seitenwechsel. Allerdings sieht der Trainer auch positive Dinge: «Trotzdem steht die Truppe immer wieder auf.»

Die Blick-Prognose

Luzern hat gegen die Young Boys nur Aussenseiter-Chancen. Zu dominant, druckvoll und gefährlich ist die Offensivkraft der Berner. Luzern muss eine höchst konzentrierte Leistung zeigen und alle Umschaltmomente nutzen, die sich ihnen bieten. Gelingt das, kann der FCL auch zu guten Torchancen kommen. Schleichen sich aber wieder Fehler ein wie gegen Vaduz, wird YB kurzen Prozess mit den Innerschweizern machen.

Mögliche Aufstellung

Letica; Dorn; B. M. Freimann, B. H. Freimann, Ciganiks; Zimmermann, Bertone, Bongeli; Owusu; Mikolajewski, Di Giusto.

Wer fehlt?

Kabwit (gesperrt). Bieler (verletzt). Grbic, Sadikaj, Villiger, Xhemalija (nicht im Aufgebot)

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 6 Runden:

B. M. Freimann 4,33 Mikolajewski 4,25 Ciganiks 4,25

Hier gehts zur Übersicht aller Luzern-Noten.

Der Schiedsrichter

Fedayi San steht als Unparteiischer auf dem Kunstrasen im Wankdorf im Einsatz. Alessandro Dudic ist als VAR angesetzt.

Der Gegner

Im Schnitt erzielt YB fast vier Tore pro Partie. Auch konnten die Berner Nati-Juwel Alvyn Sanches in den eigenen Reihen halten. Trotzdem muss die Anfälligkeit in der Verteidigung Trainer Gerardo Seoane zu denken geben – hier erscheint das YB-Inside.

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7 Runde

Sa., YB – Luzern, 18 Uhr

Sa., Vaduz – Lausanne, 18 Uhr

Sa., GC – FCZ, 20.30 Uhr

So., Servette – St. Gallen 14 Uhr

So., FCB – Lugano 16.30 Uhr

So., Sion – Thun 16.30 Uhr