Andri Bäggli Redaktor Sport

So wirklich überzeugend war das nicht, was der FC Luzern gegen den Aufsteiger Vaduz gezeigt hat. Zwar drücken die Innerschweizer früh auf die Führung, doch weil Debütant Faveurdi Bongeli fast schon leichtsinnig an Vaduz-Goalie Schaffran scheitert, bleibts beim 0:0. Der 19-jährige Kongolese ist lange einer der wenigen Aktivposten im Luzerner Spiel – nebst Leonardo Bertone. Der Routinier und Taktgeber dirigiert seine Mitspieler, gibt ihnen noch auf dem Platz Anweisungen. Eine gute Partie des Mittelfeldspielers, der gar das vermeintliche 1:0 vor der Pause erzielt hatte. Wegen eines Abseits wurde sein Treffer aber wieder zurückgenommen.

Ansonsten bleibt bei den Luzernern nicht viel übrig. Der sonst hochgelobte Daniel Mikolajewski zeigt wie Matteo Di Giusto einen blassen Auftritt. Probleme gibt es dann und wann in der Verteidigung. Denn sobald es schnell geht, wirkt die Defensive schnell einmal überfordert. Immerhin haben sie mit Karlo Letica einen Goalie, der seinen Bock gegen Servette schon wieder verdaut hat.

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