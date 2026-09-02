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Ball überquert Linie um Millimeter – FCL feiert spät
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Luzern-Noten zum Vaduz-Match
Nur einer sticht beim FCL-Sieg heraus

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der Luzern-Spieler zum 2:1-Sieg gegen Vaduz.
Publiziert: 02.09.2026 um vor 51 Minuten
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
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Nando Toggenburger entscheidet mit seinem späten Tor das Spiel gegen Vaduz zu Luzerns Gunsten.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

So wirklich überzeugend war das nicht, was der FC Luzern gegen den Aufsteiger Vaduz gezeigt hat. Zwar drücken die Innerschweizer früh auf die Führung, doch weil Debütant Faveurdi Bongeli fast schon leichtsinnig an Vaduz-Goalie Schaffran scheitert, bleibts beim 0:0. Der 19-jährige Kongolese ist lange einer der wenigen Aktivposten im Luzerner Spiel – nebst Leonardo Bertone. Der Routinier und Taktgeber dirigiert seine Mitspieler, gibt ihnen noch auf dem Platz Anweisungen. Eine gute Partie des Mittelfeldspielers, der gar das vermeintliche 1:0 vor der Pause erzielt hatte. Wegen eines Abseits wurde sein Treffer aber wieder zurückgenommen.

Ansonsten bleibt bei den Luzernern nicht viel übrig. Der sonst hochgelobte Daniel Mikolajewski zeigt wie Matteo Di Giusto einen blassen Auftritt. Probleme gibt es dann und wann in der Verteidigung. Denn sobald es schnell geht, wirkt die Defensive schnell einmal überfordert. Immerhin haben sie mit Karlo Letica einen Goalie, der seinen Bock gegen Servette schon wieder verdaut hat.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
12
14
2
FC Lugano
FC Lugano
4
10
12
3
FC Basel
FC Basel
5
3
10
4
FC Luzern
FC Luzern
6
-3
8
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
-1
7
6
FC Thun
FC Thun
5
-5
7
7
FC Sion
FC Sion
4
1
6
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-1
6
9
FC Zürich
FC Zürich
6
-7
6
10
Servette FC
Servette FC
4
-1
4
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-5
4
12
FC Vaduz
FC Vaduz
6
-3
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Super League
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