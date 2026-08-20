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Nächster Ausfall
Auch Lausannes Mendes hat sich im Training verletzt

Lausanne-Sport muss vorläufig auf Ibrahim Bah Mendes verzichten. Er hat sich im Training eine Knöchelverletzung zugezogen.
Publiziert: 09:24 Uhr
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Wird zu einer Pause gezwungen: Ibrahim Bah Mendes.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Nächster Ausfall beim FC Lausanne-Sport. Erst am Mittwoch meldeten die Waadtländer, dass sich Beyatt Lekoueiry (21) im Training das Kreuzband gerissen hat und monatelang fehlen wird. Nun hat sich mit Ibrahim Bah Mendes (20) der nächste Spieler verletzt.

Wie der Klub mitteilt, hat er sich ebenfalls im Training eine Knöchelverletzung mit Beteiligung der Syndesmose zugezogen und wird rund drei bis vier Wochen ausfallen. Im Sommer endete Mendes' anderthalbjährige Leihe an Stade Nyonnais. Bei seiner Rückkehr wurde er mit dem ersten Profivertrag belohnt. Bisher kommt Mendes auf drei Einsätze in der Super League und einen im Cup. Total stand er 218 Minuten auf dem Platz. Beim 1:1 gegen GC erzielte er sein erstes Super-League-Tor.

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