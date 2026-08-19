Lausannes Lekoueiry fällt monatelang aus

Lausanne muss in den nächsten Monaten auf Beyatt Lekoueiry verzichten. Er hat sich im Training das Kreuzband gerissen.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Bittere Nachrichten für den FC Lausanne-Sport. Beyatt Lekoueiry (21) hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt voraussichtlich neun Monate aus. Das teilt der Klub am Mittwochmorgen mit.

Die Verletzung hat sich der Mittelfeldspieler bereits am 7. August im Training zugezogen. Spieler, Verein und der medizinische Staff haben gemeinsam entschieden, einen chirurgischen Eingriff vorzunehmen. «Die Operation ermöglicht es Beyatt, seine Rehabilitation unter optimalen Bedingungen zu beginnen», heisst es in der Mitteilung. Der Klub will seinen Spieler durch die gesamte Reha begleiten, damit er unter bestmöglichen Bedingungen auf den Rasen zurückkehren kann.

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