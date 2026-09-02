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Nächster Abgang
Thun löst Vertrag mit Stürmer per sofort auf

Der FC Thun trennt sich von einem weiteren Spieler. Der Vertrag mit Layton Stewart wird aufgelöst.
Publiziert: 16:43 Uhr
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Layton Stewart und der FC Thun gehen getrennte Wege.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Nächster Abgang beim FC Thun: Die Berner Oberländer geben bekannt, dass der Vertrag mit Layton Stewart (23), der noch bis Sommer 2028 gültig gewesen wäre, in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst wurde.

Der Mittelstürmer kam im Winter 2025 zunächst auf Leihbasis vom englischen Zweitligisten Preston North End nach Thun und wurde letzten Sommer dann fest verpflichtet. Nach einer halben Saison kehrte er jedoch per Leihe bereits im Februar dieses Jahres wieder nach England zurück. Nach sieben Einsätzen zum Saisonstart (ein Tor) in den Europacup-Qualifikationen, in der Super League und im Cup endet seine Zeit beim amtierenden Meister nun. 

In der Aufstiegssaison absolvierte Stewart in der Rückrunde 15 Spiele (vier Tore), in der Meistersaison gelang ihm in fünf Hinrunden-Einsätzen kein Tor.

Wo der Engländer seine Karriere fortsetzen wird, ist noch nicht bekannt. Da er vereinslos ist, könnte er sich auch nach Schliessung der Transferfenster noch einem Verein anschliessen.

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