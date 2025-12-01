DE
Nach Tumulten bei Derby-Sieg
Liga gibt Sperren für FCZ-Duo Markelo und Comenencia bekannt

Bei den Tumulten nach Schlusspfiff im Derby sah FCZ-Spieler Livano Comenencia Gelb-Rot, Teamkollege Jahnoah Markelo sogar direkt Rot. Nun ist das Strafmass bekannt.
Publiziert: vor 33 Minuten
Aktualisiert: vor 27 Minuten
1/2
Jahnoah Markelo (3.v.l., in der blauen Jacke) wird für drei Spiele gesperrt.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Die Swiss Football League (SFL) hat die Sperren für die beiden FCZ-Spieler Livano Comenencia (21) und Jahnoah Markelo (22) nach den Tumulten beim Derby bekanntgegeben. Während Ersterer wegen einer Gelb-Roten Karte bei einer Spielsperre bleibt, muss Markelo drei Spiele zuschauen.

«Markelo begab sich nach dem Abpfiff in die Zone der gegnerischen Mannschaft, um zu provozieren, und beging dabei eine leichte Tätlichkeit – unter Berücksichtigung einer Provokation», heisst es in der Mitteilung am Montagnachmittag.

Comenencia verpasst daher nur das Auswärtsspiel gegen den FC St. Gallen (Samstag, 20.30 Uhr), Markelo zusätzlich noch die beiden Heimspiele gegen den FC Winterthur (13. Dezember) und den FC Lugano (17. Dezember). Beim letzten Spiel vor der Winterpause gegen den FC Thun (20. Dezember) darf der Offensivspieler dann wieder mittun.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
15
10
31
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
15
12
28
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
15
7
26
4
FC Basel
FC Basel
15
6
24
5
FC Lugano
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
FC Sion
15
3
21
7
FC Zürich
FC Zürich
15
-5
20
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
15
4
19
9
FC Luzern
FC Luzern
15
2
18
10
Servette FC
Servette FC
15
-5
16
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
15
-10
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
15
-23
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
