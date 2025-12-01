Bei den Tumulten nach Schlusspfiff im Derby sah FCZ-Spieler Livano Comenencia Gelb-Rot, Teamkollege Jahnoah Markelo sogar direkt Rot. Nun ist das Strafmass bekannt.

Liga gibt Sperren für FCZ-Duo Markelo und Comenencia bekannt

Liga gibt Sperren für FCZ-Duo Markelo und Comenencia bekannt

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Swiss Football League (SFL) hat die Sperren für die beiden FCZ-Spieler Livano Comenencia (21) und Jahnoah Markelo (22) nach den Tumulten beim Derby bekanntgegeben. Während Ersterer wegen einer Gelb-Roten Karte bei einer Spielsperre bleibt, muss Markelo drei Spiele zuschauen.

«Markelo begab sich nach dem Abpfiff in die Zone der gegnerischen Mannschaft, um zu provozieren, und beging dabei eine leichte Tätlichkeit – unter Berücksichtigung einer Provokation», heisst es in der Mitteilung am Montagnachmittag.

Comenencia verpasst daher nur das Auswärtsspiel gegen den FC St. Gallen (Samstag, 20.30 Uhr), Markelo zusätzlich noch die beiden Heimspiele gegen den FC Winterthur (13. Dezember) und den FC Lugano (17. Dezember). Beim letzten Spiel vor der Winterpause gegen den FC Thun (20. Dezember) darf der Offensivspieler dann wieder mittun.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.