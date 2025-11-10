Nach seinem Platzverweis im Spiel gegen den FC Zürich wird Luzerns Taisei Abe für zwei Spiele gesperrt.

Foto: Pius Koller

Carlo Steiner Redaktor Sport

Taisei Abe (21) vom FC Luzern wird für sein Foul an Steven Zuber (34) im Spiel gegen den FC Zürich am Samstag (2:3) für zwei Spiele gesperrt.

Der Japaner wird somit das Heimspiel gegen Servette (22. November) und das Gastspiel auf der Winterthurer Schützenwiese (29. November) verpassen.

Abe wurde in der 74. Minute nach Eingriff des VAR vom Platz gestellt. Der fällige Penalty führte zum Zürcher Anschlusstreffer zum 1:2. Danach verlor der FCL im Letzigrund gar noch die Partie.

