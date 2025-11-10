DE
Abe-Rot lässt die Partie zu Gunsten der Zürcher kippen
3:09
Luzern verspielt 2:0-Führung:Abe-Rot lässt die Partie zu Gunsten der Zürcher kippen

Nach Rot gegen den FCZ
Liga legt Strafmass für Luzerns Abe fest

Nach seinem Platzverweis im Spiel gegen den FC Zürich wird Luzerns Taisei Abe für zwei Spiele gesperrt.
Publiziert: 10:55 Uhr
Carlo SteinerRedaktor Sport

Taisei Abe (21) vom FC Luzern wird für sein Foul an Steven Zuber (34) im Spiel gegen den FC Zürich am Samstag (2:3) für zwei Spiele gesperrt. 

Der Japaner wird somit das Heimspiel gegen Servette (22. November) und das Gastspiel auf der Winterthurer Schützenwiese (29. November) verpassen. 

Abe wurde in der 74. Minute nach Eingriff des VAR vom Platz gestellt. Der fällige Penalty führte zum Zürcher Anschlusstreffer zum 1:2. Danach verlor der FCL im Letzigrund gar noch die Partie. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
13
12
31
2
FC Basel
FC Basel
13
6
22
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
2
22
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
9
21
5
FC Sion
FC Sion
13
3
19
6
FC Lugano
FC Lugano
12
0
19
7
FC Luzern
FC Luzern
13
4
17
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
4
16
9
FC Zürich
FC Zürich
13
-6
16
10
Servette FC
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-9
13
12
FC Winterthur
FC Winterthur
13
-20
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
