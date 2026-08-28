Stürmer verlässt Servette in Richtung Türkei

Florian Ayé verlässt Servette nach nur einer Saison und wechselt in die Türkei zu Kocaelispor. Der französische Stürmer unterschreibt einen Zweijahresvertrag. Servette verliert damit einen verlässlichen Torschützen mit zehn Treffern in 24 Super-League-Spielen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Florian Ayé wechselt von Servette zu Kocaelispor

Servette verliert mit Ayé einen Torschützen mit 10 Toren aus der letzten Saison

Er unterschreibt einen Vertrag bis 2028

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Florian Ayé (29) verlässt Servette nach nur einer Saison in Richtung Türkei. Der französische Stürmer unterschreibt einen Zweijahresvertrag bei Kocaelispor. Erst im vergangenen Sommer war Ayé vom französischen Ligue-1-Klub AJ Auxerre zu den Genfern gestossen. Mit ihm verliert Servette einen verlässlichen Torschützen: In der letzten Saison erzielte er in 24 Super-League-Partien zehn Tore.

Sein Vertrag bei den Genfern wäre noch bis 2028 gelaufen. Über die Höhe der Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Mit Samuel Mráz und Mathis Lambourde stehen den Genfern weiterhin zwei Mittelstürmer zur Verfügung. Zudem zeigt sich Servette an Chelsea-Stürmer David Datro Fofana interessiert.

Noch näher dran an Servette Füge jetzt Servette deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen