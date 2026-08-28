DE
FR
Abonnieren

Nach nur einer Saison
Stürmer verlässt Servette in Richtung Türkei

Florian Ayé verlässt Servette nach nur einer Saison und wechselt in die Türkei zu Kocaelispor. Der französische Stürmer unterschreibt einen Zweijahresvertrag. Servette verliert damit einen verlässlichen Torschützen mit zehn Treffern in 24 Super-League-Spielen.
Publiziert: vor 40 Minuten
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
Kommentieren
Florian Ayé wechselt in die Türkei.
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Florian Ayé wechselt von Servette zu Kocaelispor
  • Servette verliert mit Ayé einen Torschützen mit 10 Toren aus der letzten Saison
  • Er unterschreibt einen Vertrag bis 2028
Nick-Rohner-Ringier.jpg
Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Florian Ayé (29) verlässt Servette nach nur einer Saison in Richtung Türkei. Der französische Stürmer unterschreibt einen Zweijahresvertrag bei Kocaelispor. Erst im vergangenen Sommer war Ayé vom französischen Ligue-1-Klub AJ Auxerre zu den Genfern gestossen. Mit ihm verliert Servette einen verlässlichen Torschützen: In der letzten Saison erzielte er in 24 Super-League-Partien zehn Tore.

Sein Vertrag bei den Genfern wäre noch bis 2028 gelaufen. Über die Höhe der Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Mit Samuel Mráz und Mathis Lambourde stehen den Genfern weiterhin zwei Mittelstürmer zur Verfügung. Zudem zeigt sich Servette an Chelsea-Stürmer David Datro Fofana interessiert.

Noch näher dran an Servette

Füge jetzt Servette deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu Servette
Nichts verpassen
Alle Storys zu Servette
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
Servette FC
Servette FC
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        Servette FC
        Servette FC