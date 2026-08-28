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Millionen-Deal fast fix
Servette steht vor Verpflichtung von Chelsea-Stürmer

David Datro Fofana steht vor einem Wechsel von Chelsea zu Servette. Der ivorische Stürmer könnte noch heute in Genf landen. Der Transfer soll ein Fixgeschäft sein und wird die Genfer rund 3,5 Millionen Euro kosten.
Publiziert: 11:47 Uhr
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Aktualisiert: 12:16 Uhr
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David Datro Fofana steht vor einem Wechsel nach Genf.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • David Datro Fofana steht vor einem Wechsel von Chelsea zu Servette.
  • Der Transfer soll die Genfer rund 3,5 Millionen Euro kosten.
  • Fofana erzielte in der letzten Saison sechs Tore.
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

David Datro Fofana (23) vom FC Chelsea steht vor einem Transfer zu Servette. Laut den Transferexperten Sacha Tavolieri und Fabrizio Romano laufen die Verhandlungen zwischen den Klubs bereits seit mehreren Tagen, und der Stürmer könnte noch am Freitag in Genf landen. Dabei soll es sich um einen fixen Transfer und nicht nur um eine Leihe handeln. Der Wechsel soll die Genfer rund 2,5 Millionen kosten, eine Million könnte durch Boni dazukommen.

Der Ivorer hat bei den Londonern, für die er viermal auf dem Platz stand, keine Zukunftsperspektive mehr und war bereits in der vergangenen Saison ausgeliehen. In der Rückrunde lief er für den Chelsea-Partnerverein RC Strassburg auf. In Frankreich kam er jedoch nur auf mickrige sechs Einsätze und blieb ohne Torerfolg. In der Hinrunde sah es noch etwas besser aus: Beim türkischen Klub Fatih Karagümrük kam er auf 15 Einsätze und schoss immerhin sechs Tore.

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