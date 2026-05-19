DE
FR
Abonnieren

Nach letztem Spieltag
YB muss zwei Verletzungen verkraften

Bitterer Abschluss für YB: Am letzten Super-League-Spieltag verletzten sich Gregory Wüthrich und Joël Monteiro. Beide Spieler fallen wochenlang aus.
Publiziert: 17:57 Uhr
|
Aktualisiert: 18:25 Uhr
Kommentieren
1/4
Pech für YB: Gleich zwei Spieler fallen bei den Bernern verletzt aus.
Foto: keystone-sda.ch

Ausgerechnet am letzten Spieltag der Super-League-Saison verletzen sich bei YB zwei Spieler. Wie die Berner mitteilen, zog sich Gregory Wüthrich bei einem unglücklichen Zusammenstoss mit einem Sion-Spieler in den Startminuten eine Gehirnerschütterung und einen Nasenbeinbruch zu. Der Verteidiger wird den Young Boys damit mehrere Wochen fehlen.

Ebenfalls in der ersten Halbzeit musste Joël Monteiro verletzt ausgewechselt werden. Der Flügel, der nur auf der Pikettliste des WM-Kaders von Nati-Trainer Murat Yakin steht, zog sich ohne Fremdeinwirkung eine Muskelverletzung zu. Wie Wüthrich wird auch er für mehrere Wochen ausfallen.

Noch näher dran an YB

Füge jetzt YB deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu YB
Nichts verpassen
Alle Storys zu YB
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Topligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Sion
FC Sion
Super League
Super League
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Meistgelesen
    Meistgelesen
      In diesem Artikel erwähnt
      BSC Young Boys
      BSC Young Boys
      FC Sion
      FC Sion
      Super League
      Super League
      Schweiz
      Schweiz