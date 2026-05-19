YB muss zwei Verletzungen verkraften

Bitterer Abschluss für YB: Am letzten Super-League-Spieltag verletzten sich Gregory Wüthrich und Joël Monteiro. Beide Spieler fallen wochenlang aus.

Ausgerechnet am letzten Spieltag der Super-League-Saison verletzen sich bei YB zwei Spieler. Wie die Berner mitteilen, zog sich Gregory Wüthrich bei einem unglücklichen Zusammenstoss mit einem Sion-Spieler in den Startminuten eine Gehirnerschütterung und einen Nasenbeinbruch zu. Der Verteidiger wird den Young Boys damit mehrere Wochen fehlen.

Ebenfalls in der ersten Halbzeit musste Joël Monteiro verletzt ausgewechselt werden. Der Flügel, der nur auf der Pikettliste des WM-Kaders von Nati-Trainer Murat Yakin steht, zog sich ohne Fremdeinwirkung eine Muskelverletzung zu. Wie Wüthrich wird auch er für mehrere Wochen ausfallen.

Noch näher dran an YB Füge jetzt YB deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen