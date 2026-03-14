Gegen GC stellte Stephan Lichtsteiner seinen Captain Xherdan Shaqiri ins Zentrum. Und gegen Servette? Das FCB-Inside zur 30. Runde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Basels Titelträume in Gefahr: Niederlage gegen Servette könnte sie beenden

Xherdan Shaqiri spielt zentral, Rückkehr nach muskulären Problemen gegen Servette

Basel kassierte 2026 in zehn Spielen dreimal mindestens drei Gegentore War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lucas Werder Reporter Fussball

Die News der Woche

Mitte Februar hatten sich die Basler trotz des riesigen Rückstands auf Leader Thun noch kämpferisch gezeigt. Inzwischen muss allerdings auch Trainer Stephan Lichtsteiner zugeben: «Im Moment ist es nicht realistisch, über den Meistertitel zu reden. Wir sind weit hinten und in einer Situation, in der nicht alles von alleine läuft. Wichtig ist, dass wir Schritt für Schritt aus dieser Situation rauskommen», so Lichtsteiner. Allerdings wird es auch im Fall einer Basler Erfolgsserie nichts mehr mit der Titelverteidigung werden. Und sollte Thun am Samstag gegen GC gewinnen und der FCB einen Tag später gegen Servette verlieren, wäre der Meistertitel auch mathematisch nicht mehr möglich.

Die grosse Frage

Auf welcher Position spielt Xherdan Shaqiri? Nachdem Lichtsteiner seinen Captain gegen GC mit mässigem Erfolg auf dem rechten Flügel parkiert hatte, dürfte der FCB-Trainer nun zurückrudern. «Seine jetzige Position ist sicher zentral», so Lichtsteiner. Das Auswärtsspiel hatte Shaqiri aufgrund muskulärer Probleme verpasst. Gegen Servette ist der Topskorer aber wieder voll einsatzbereit.

Gesagt ist gesagt

«Servette ist eine gute Mannschaft, sehr spielfreudig mit guten Flügeln», blickt Lichtsteiner auf den kommenden Gegner, der nach dem 2:1-Erfolg gegen den FCZ mit breiter Brust nach Basel reisen werde. «Darum müssen wir unsere PS über 90 Minuten auf den Platz bringen», fordert der FCB-Coach.

Mögliche Aufstellung

Hitz; Rüegg, Omeragic, Vouilloz, Schmid; Metinho; Durannville, Bacanin, Shaqiri, Traoré; Koloto.

Wer fehlt?

Neben Kaio Eduardo, der nach seinem Kreuzbandriss noch monatelang fehlen wird, sind die beiden Verteidiger Marvin Akahomen und Keigo Tsunemoto fraglich. Flavius Daniliuc könnte nach überstandenen Hüftbeugerproblemen wieder Teil des Kaders sein.

Neben dem Platz

Am Sonntag feiert der St. Jakob-Park seinen 25. Geburtstag. Die Muttenzerkurve bittet darum alle Fans, für das Heimspiel gegen Servette mit möglichst alten Fanartikeln im Joggeli zu erscheinen.

Hast du gewusst, dass ...

... Basel in den zehn Super-League-Spielen in diesem Jahr schon drei Mal mindestens drei Tore kassiert hat? Das ist genauso oft wie in den Jahren 2025 (in 39 Spielen) und 2024 (in 38 Spielen).

Aufgepasst auf

FCB-Schreck Jérémy Guillemenot! In der Super League hat der Genfer gegen Basel schon acht Treffer erzielt. Das sind mindestens zwei mehr als gegen jeden anderen Gegner. Er ist auch Servettes einziger Torschütze gegen den FCB in dieser Saison, nachdem er im Dezember beim 1:1 im Joggeli traf.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 29 Runden:

Daniliuc 4,3 Hitz 4,2 Schmid 4,2

Hier gehts zu allen Basler Noten.

Der Schiedsrichter

Nico Gianforte.

Der Gegner

Macht Servette-Urgestein Miroslav Stevanovic weiter? Hier erscheint das Servette-Inside.

30 Runde

Sa., Thun – GC, 18 Uhr

Sa., FCZ – Sion, 18 Uhr

Sa., St. Gallen – Lugano, 20.30 Uhr

So., Lausanne – YB, 14 Uhr

So., Basel – Servette, 16.30 Uhr

So., Luzern – Winterthur, 16.30 Uhr

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen