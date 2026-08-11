Nach dem Abgang von Christopher Ibayi hat der FC Thun nochmals auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Aus Italien kommt Riccardo Braschi ins Berner Oberland.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Der Meister rüstet in der Offensive nach. Wie sich bereits in den letzten Tagen abgezeichnet hat, verpflichtet der FC Thun Riccardo Braschi (19) von der AC Fiorentina. Das geben die Berner Oberländer am Dienstagabend bekannt. Über die Ablösemodalitäten haben die Vereine Stillschweigen vereinbart, italienische Medien berichten von einer Ablöse von rund 1,2 Millionen Euro. Braschi unterschreibt beim FC Thun einen Vertrag über drei Jahre mit Option auf eine weitere Saison.

Bislang sammelte der junge Mittelstürmer vor allem in der Primavera, der höchsten italienischen Nachwuchsliga, Spielpraxis. In der vergangenen Saison überzeugte er dort mit einer starken Ausbeute: In 27 Partien gelangen ihm 17 Treffer. Auch im Playoff-Final gegen Parma avancierte er zum Torschützen und trug damit massgeblich zum Titelgewinn seines Teams bei.

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Seine konstant guten Leistungen blieben auch den Verantwortlichen der ersten Mannschaft nicht verborgen. Zum Saisonende folgten an den viert- und drittletzten Spieltagen der Serie A schliesslich seine ersten beiden Einsätze bei den Profis.

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