Nachdem GC-Fans im Derby im Februar einen Knallkörper in Richtung von Fotografen geworfen haben, kriegt der Klub nun die Rechnung dafür.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Nachdem GC-Fans im Derby gegen den FCZ im Februar einen Knallkörper auf die Tartanbahn des Letzigrunds geschmissen und damit für einen Eklat gesorgt haben, bekommt der Klub nun von der Liga die Quittung. Und diese fällt saftig aus: 52'300 Franken muss der Klub an Strafe bezahlen.

Im Statement der Liga heisst es: «Die SFL und der Klub verurteilen das Zünden und das Werfen pyrotechnischer Gegenstände deutlich. Diese Handlungen gefährden die Sicherheit und Gesundheit aller Anwesenden – auch unbeteiligter Personen – und haben im Stadion keinen Platz.»

Zum Schluss betont die Liga die Zusammenarbeit mit den Zürchern: «Die Grasshopper Fussball AG weist schliesslich darauf hin, dass sie die Aufklärung der Vorfälle unterstützt und das vorhandene Videomaterial zur Identifikation der handelnden Personen sichtet, um geeignete Massnahmen wie Stadionverbote durchzusetzen.» Dabei kooperiere der Klub mit den zuständigen Sicherheitsbehörden auch in allfälligen strafrechtlichen Verfahren.

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