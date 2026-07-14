Ex-Super-League-Kicker wagt Abenteuer in spanischer Liga

109 Spiele bestritt Randy Schneider bislang in der Super League. Weitere kommen in naher Zukunft keine dazu, was aber nicht am Abstieg des FC Winterthur liegt.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Randy Schneider verlässt die Schweiz und kickt fortan in der zweithöchsten spanischen Liga. Der Mittelfeldakteur, der in Schaffhausen zur Welt kam und als Nationalspieler für die Philippinen auf dem Platz steht, stösst mit einem Vertrag bis 2028 ablösefrei zum FC Andorra.

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Die vergangenen drei Saisons spielte Schneider für Winterthur. Auch bei GC, Aarau und St. Gallen hat der 24-Jährige schon seine Spuren hinterlassen.