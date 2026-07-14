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Nach drei Jahren in Winterthur
Ex-Super-League-Kicker wagt Abenteuer in spanischer Liga

109 Spiele bestritt Randy Schneider bislang in der Super League. Weitere kommen in naher Zukunft keine dazu, was aber nicht am Abstieg des FC Winterthur liegt.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Randy Schneider ziehts in den Westen von Europa.
Foto: Mike Wiss/freshfocus
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Randy Schneider verlässt die Schweiz und kickt fortan in der zweithöchsten spanischen Liga. Der Mittelfeldakteur, der in Schaffhausen zur Welt kam und als Nationalspieler für die Philippinen auf dem Platz steht, stösst mit einem Vertrag bis 2028 ablösefrei zum FC Andorra.

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Die vergangenen drei Saisons spielte Schneider für Winterthur. Auch bei GC, Aarau und St. Gallen hat der 24-Jährige schon seine Spuren hinterlassen.

Super League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Basel
FC Basel
0
0
0
1
FC Lugano
FC Lugano
0
0
0
1
FC Luzern
FC Luzern
0
0
0
1
FC Sion
FC Sion
0
0
0
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
0
0
0
1
FC Thun
FC Thun
0
0
0
1
FC Vaduz
FC Vaduz
0
0
0
1
FC Zürich
FC Zürich
0
0
0
1
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
0
0
0
1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
0
0
0
1
Servette FC
Servette FC
0
0
0
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
0
0
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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FC Aarau
FC Aarau
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
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