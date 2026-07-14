Ex-Super-League-Kicker wagt Abenteuer in spanischer Liga

Yannick PengRedaktor Sport-Desk
Randy Schneider verlässt die Schweiz und kickt fortan in der zweithöchsten spanischen Liga. Der Mittelfeldakteur, der in Schaffhausen zur Welt kam und als Nationalspieler für die Philippinen auf dem Platz steht, stösst mit einem Vertrag bis 2028 ablösefrei zum FC Andorra.
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Die vergangenen drei Saisons spielte Schneider für Winterthur. Auch bei GC, Aarau und St. Gallen hat der 24-Jährige schon seine Spuren hinterlassen.
Super League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Basel
0
0
0
1
FC Lugano
0
0
0
1
FC Luzern
0
0
0
1
FC Sion
0
0
0
1
FC St. Gallen
0
0
0
1
FC Thun
0
0
0
1
FC Vaduz
0
0
0
1
FC Zürich
0
0
0
1
Grasshopper Club Zürich
0
0
0
1
FC Lausanne-Sport
0
0
0
1
Servette FC
0
0
0
1
BSC Young Boys
0
0
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde