Nach der Nati-Pause
YB kehrt zum Kunstrasen zurück

Für die Women's Euro wurde im Wankdorf ein Naturrasen verlegt. Nun kehrt YB nach vier Heimspielen auf den gewohnten Kunstrasen zurück.
Publiziert: vor 31 Minuten
Nach drei YB-Spielen auf Naturrasen wird im Wankdorf wieder auf Kunstrasen gespielt.
Foto: Urs Lindt/freshfocus

Darum gehts

  • YB kehrt zum Kunstrasen zurück, Naturrasen im Wankdorf ist Geschichte
  • Fehlender Trainingsplatz verhindert dauerhaften Naturrasen im Stadion
  • Grossteil des Rasens wird in kleinen Rollen für Gartenprojekte weiterverwendet
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo Steiner, Redaktor Sport

Nach vier Heimspielen von YB ist der Naturrasen im Wankdorf wieder Geschichte. Gegen den FC Thun am 28. September werden die Berner wieder auf dem gewohnten Kunstrasen spielen.

Die Rückkehr zum Plastikrasen war von Anfang an geplant. Der Naturrasen war anlässlich der Frauen-EM verlegt worden. Ursprünglich war vorgesehen, den Rollrasen nach dem Turnier auf der Sportanlage Brünnen weiterzuverwenden. Aufgrund der Hitzephase Anfang Juli musste das Grün jedoch überdurchschnittlich stark gewässert werden. «Wegen der Feuchtigkeit an der Oberfläche wuchsen die Rasenwurzeln nicht nach unten, weshalb sich keine stabile, gut durchwurzelte Rasensode bilden konnte», schreibt YB in einer Medienmitteilung.

Ein grosser Teil des Rasens wird dennoch weiterverwendet – «in kleinen Rollen, die für Sportplätze nicht geeignet sind, aber bei Gartenprojekten verlegt werden können». Auf der Sportanlage Brünnen wird ein neuer Rasen angesät, der voraussichtlich ab Frühling 2026 bespielbar sein wird.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
5
7
13
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
9
12
3
FC Basel
FC Basel
5
2
9
4
FC Luzern
FC Luzern
5
1
8
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
1
8
6
FC Sion
FC Sion
4
4
7
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-2
7
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
FC Lugano
4
-5
3
11
Servette FC
Servette FC
4
-5
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
5
-8
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
