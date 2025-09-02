Für die Women's Euro wurde im Wankdorf ein Naturrasen verlegt. Nun kehrt YB nach vier Heimspielen auf den gewohnten Kunstrasen zurück.

Darum gehts YB kehrt zum Kunstrasen zurück, Naturrasen im Wankdorf ist Geschichte

Fehlender Trainingsplatz verhindert dauerhaften Naturrasen im Stadion

Grossteil des Rasens wird in kleinen Rollen für Gartenprojekte weiterverwendet

Nach vier Heimspielen von YB ist der Naturrasen im Wankdorf wieder Geschichte. Gegen den FC Thun am 28. September werden die Berner wieder auf dem gewohnten Kunstrasen spielen.

Die Rückkehr zum Plastikrasen war von Anfang an geplant. Der Naturrasen war anlässlich der Frauen-EM verlegt worden. Ursprünglich war vorgesehen, den Rollrasen nach dem Turnier auf der Sportanlage Brünnen weiterzuverwenden. Aufgrund der Hitzephase Anfang Juli musste das Grün jedoch überdurchschnittlich stark gewässert werden. «Wegen der Feuchtigkeit an der Oberfläche wuchsen die Rasenwurzeln nicht nach unten, weshalb sich keine stabile, gut durchwurzelte Rasensode bilden konnte», schreibt YB in einer Medienmitteilung.

Ein grosser Teil des Rasens wird dennoch weiterverwendet – «in kleinen Rollen, die für Sportplätze nicht geeignet sind, aber bei Gartenprojekten verlegt werden können». Auf der Sportanlage Brünnen wird ein neuer Rasen angesät, der voraussichtlich ab Frühling 2026 bespielbar sein wird.

