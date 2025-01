1/4 Für diesen Ellenbogenschlag gegen Sions Bouchlarhem wird GC-Verteidiger Decarli für drei Spiele gesperrt. Foto: keystone-sda.ch

Carlo Steiner Redaktor Sport

Bereits nach zwei Minuten im ersten Rückrunden-Spiel der Grasshoppers gegen Sion flog Innenverteidiger Saulo Decarli (32) mit Rot vom Platz. Für seinen wohl absichtlichen Ellenbogenschlag gegen Théo Bouchlarhem wurde der Tessiner von der Liga nun für drei Spiele gesperrt. Die Grasshoppers gewannen das Spiel trotz 90-minütiger Unterzahl mit 1:0.

Decarli wird somit das Heimspiel gegen YB (25. Januar), den Match in Genf gegen Servette (1. Februar) und das Heimspiel gegen Lausanne (4. Februar) verpassen.

Sein vierter Platzverweis der Karriere war im neunten Spiel sein erster in der Super League. In der Saison 2015/16 sah er in der 2. Bundesliga für Eintracht Braunschweig zweimal rot wegen Tätlichkeiten. Auch 2014 kassierte er für Avellino in der italienischen Serie B ebenfalls eine direkte Rote Karte.