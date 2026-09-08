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Nach Auswechslung in Genf
FCSG muss einige Wochen ohne seinen Captain auskommen

Zwei Tage nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Lukas Görtler gibt der FC St. Gallen leise Entwarnung: Entgegen erster Befürchtungen ist nichts gebrochen. Ausfallen wird der Captain trotzdem.
Publiziert: vor 9 Minuten
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Lukas Görtler hat sich beim 2:0-Sieg seiner St. Galler gegen Servette am Sonntag an der Schulter verletzt.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Der FC St. Gallen kann etwas aufatmen: Die Ostschweizer geben zur Verletzung von Lukas Görtler (32) aus dem Servette-Spiel vom vergangenen Sonntag (2:0) «leichte Entwarnung». Demnach fällt die Blessur weniger schlimm aus als zunächst befürchtet – für einige Wochen pausieren muss der St. Galler Captain dennoch, wie der Verein am Dienstag mitteilt.

In Genf ist Gegenspieler David Douline (33) nach einem Zweikampf auf den am Boden liegenden Görtler gefallen, was einen heftigen Schlag auf dessen rechte Schulter ausgelöst hat. Anschliessend musste der Mittelfeldmotor ausgewechselt werden. Immerhin: Einen Knochenbruch hat er sich dabei nicht zugezogen, wie die medizinischen Untersuchungen der St. Galler ergeben haben.

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