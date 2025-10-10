Nach den Ausschreitungen um das Cupspiel des FC Aarau gegen YB lässt die Bewilligung der Aargauer Behörden für den Achtelfinal gegen Sion auf sich warten.

1/4 Der FC Aarau wartet noch auf die Bewilligung für den Cup-Achtelfinal gegen Sion. Foto: keystone-sda.ch

Entscheidung über Durchführung der Partie am 4. Dezember wird nächste Woche erwartet

Carlo Steiner Redaktor Sport

Haben die Ausschreitungen der YB-Fans anlässlich von Aaraus Cup-Überraschung gegen die Young Boys (1:0) Konsequenzen für den Achtelfinal gegen Sion, der für den 4. Dezember terminiert ist? Der Aargauer Challenge-Ligist wartet noch immer auf die Bewilligung der Sicherheitsbehörden zur Durchführung der Partie.

Wie das CH-Media-Portal Watson berichtet, müssen gemäss dem Hooligan-Konkordat alle Spiele mit Super-League-Beteiligung speziell bewilligt werden. Bisher waren diese Bewilligungen stets ohne Umwege erteilt worden. Nach den Vorkommnissen am 20. September zögert das kantonale Sicherheitsdepartement nun aber, obwohl das Fehlverhalten offenbar nur von den Berner Anhängern ausging.

«Für die Kantonspolizei Aargau wurde mit den grundlosen Aggressionen gegen die Einsatzkräfte und den massiven Sachbeschädigungen am Bahnhof Aarau eine rote Linie überschritten», hiess es nach dem YB-Spiel.

Kantonspolizei schweigt

Bezüglich des Spiels gegen Sion will sich die KaPo auf Anfrage von CH-Media nicht in die Karten schauen lassen. Auch, ob beispielsweise ein Ausschluss der Gästefans infrage kommt, wird nicht kommentiert. Von offizieller Seite heisst es nur, das Gesuch des FC Aarau werde intensiv geprüft.

Ob die Partie am Ende wie geplant durchgeführt werden kann, wird sich also zeigen. Daher kann der FCA seinen Fans zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch noch keine Informationen zum Ticketverkauf bieten. Ein Entscheid wird nächste Woche erwartet.

Eine Nichterteilung der Bewilligung wäre auch im Hinblick auf einen möglichen Aufstieg in die Super League ein schlechtes Zeichen. In diesem Fall wären grosse Gästefan-Aufkommen in Aarau an den Wochenenden nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel.