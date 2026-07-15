Nach 91 Spielen, zehn Toren und zehn Vorlagen ist Schluss. YB verabschiedet sich von Ebrima Colley. Der Gambier wechselt in die Türkei.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Ebrima Colley (26) verlässt YB in Richtung Türkei. Der Gambier wechselt diesen Sommer leihweise zu Konyaspor in die türkische Süper Lig. Für den aufnehmenden Klub besteht danach eine Kaufpflicht zur definitiven Übernahme des Spielers. Dies schreibt YB in einer Medienmitteilung am Mittwoch.

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Der gambische Nationalspieler stiess 2023 leihweise von Atalanta zu den Bernern und wurde nach dem Titelgewinn in der gleichen Saison vom Super-League-Klub übernommen. Insgesamt hat Colley bei YB 91 Pflichtspiele absolviert und dabei je zehn Tore und Vorlagen erzielt.

Es ist nicht das erste Türkei-Abenteuer für den Gambier. Bereits 2022 wurde der Offensivspieler von Atalanta an den damaligen Süper-Lig-Verein Fatih Karagümrük ausgeliehen.

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