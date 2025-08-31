Über zwei Jahre nach seinem Debüt trifft Junior Zé (19) gegen Sion (1:0) zum ersten Mal in der Super League. Eine komplizierte Zehenverletzung hat die Karriere des Supertalents lange ausgebremst.

Ein schöneres Tor hätte sich Junior Zé (19) für seine Premiere nicht aussuchen können. Mit einem langen Ball von Shaqiri wird der junge FCB-Flügel im Walliser Strafraum lanciert, nimmt den Ball mit dem rechten Oberschenkel mit und versenkt ihn via Lattenunterkante zum 1:0-Siegestreffer gegen Sion. «Ich hab nicht viel überlegt, sondern einfach abgezogen», so Zé über sein erstes Super-League-Tor.

Auf dieses hat der Schweizer U21-Nationalspieler lange warten müssen. Über zwei Jahre ist es her, seit er unter Timo Schulz (48) zu seinem Profi-Debüt gekommen ist. Egal, mit wem man sich seither über Junior Zé unterhält, jeder in Basel schwärmt in höchsten Tönen vom jungen Flügelspieler. Und dennoch sind seit seinem Debüt nur 14 weitere Porfi-Einsätze dazugekommen. Nicht etwa, weil der Zürcher nicht das nötige Zeug für den FCB mitbringt. Sondern weil ihn eine hartnäckige Verletzung immer wieder zurückgeworfen hat.

Magnin sieht noch Potenzial

Ende 2023 bricht er sich im Auswärtsspiel in St. Gallen den Zeh. Zwar kehrt er nach knapp drei Monaten wieder auf den Platz zurück, hat aber mit den Folgen der Operation zu kämpfen. «Es klingt nicht nach einer grossen Verletzung. Sie war aber sehr kompliziert. Doch solche Dinge gehören zum Leben», blickt Zé heute zurück. In der vergangenen Saison absolviert er kein einziges Spiel für die Profi-Mannschaft, erst im Februar dieses Jahres feiert er in der U21 sein langersehntes Comeback. «Ich musste durch viel Dreck durch. Umso schöner, dass es sich heute ausgezahlt hat. Bin stolz, dass ich das geschafft habe.»

Mit acht Toren in 16 Promotion-League-Spielen hat er sich zurück zu den Profis gekämpft. Dort kommt er in dieser Saison unter Ludovic Magnin auch endlich wieder zum Zug. «Wir haben immer wieder betont, dass wir jungen Spielern eine Plattform geben wollen, auch wenn der Sprung zwischen der U21 und der ersten Mannschaft gross ist», sagt der FCB-Trainer. «Junior hat noch viel Potenzial und Luft nach oben, aber das heute war sicherlich sein bester Auftritt.»

In Basel glaubt man an das Supertalent

Gegen Sion profitiert Zé davon, dass mit Bénie Traoré (verletzt) und Philip Otele (angeschlagen) gleich zwei Stammspieler in der Startelf fehlen. Und während Trainer Magnin in den beiden Playoff-Spielen gegen Kopenhagen noch Marin Soticek der Vorzug gegeben hatte, darf dieses Mal das Basler Eigengewächs ran. Dass er früher oder später wieder ins zweite Glied rücken könnte, ist für Zé aber kein grosses Problem. «Die Spieler vor mir haben sehr viel Qualität. Ich schaue mir viel von ihnen ab. Umso dankbarer bin ich, wenn ich mal von Anfang an zum Einsatz komme.»

Nicht ausgeschlossen, dass das aufgrund der Dreifachbelastung in den kommenden Wochen regelmässig der Fall sein könnte. Obwohl sich der FCB auf den Flügelpositionen noch einmal verstärken will, gibt es gemäss Blick-Infos derzeit keine Pläne, Zé zu verleihen. Dafür hält man schlicht zu viel von den Qualitäten des Premieren-Torschützen.