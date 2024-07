Das musst du zur neuen Super-League-Saison wissen

Am Freitag startet mit der 1. Runde der Challenge League die neue Saison, am Tag danach nimmt auch die Super League ihren Spielbetrieb auf. Das musst du für die neue Saison wissen.

1/10 Neue Saison, alter Modus: 38 Runden werden in der Super League gespielt, nach 33 kommt es zu einer Teilung in eine Final- und eine Abstiegsrunde.

Wie ist der Modus in der Super League?

Auch in dieser Saison wird im «Schotten»-Modus gespielt. Alle zwölf Teams treten dreimal gegeneinander an. Nach 33 Runden wird die Tabelle geteilt. In einer einfachen Runde (je 5 Partien) spielen die Top-6-Teams den Meister und die Europacup-Teilnehmer aus, die Teams auf den Rängen 7 bis 12 den Absteiger und den Barrage-Teilnehmer. Ende Saison haben alle Mannschaften 38 Spiele absolviert, das oberste Ziel des Spielplangestalters ist es, dass alle zwölf Teams Ende Saison 19 Heimspiele ausgetragen haben.

Wer steigt aus der Challenge League auf?

Die zehn Teams der zweithöchsten Liga spielen je viermal gegeneinander (36 Spiele). Der Tabellenerste steigt in die Super League auf, der Zweite geht in die Barrage, die in einem Hin- und Rückspiel entschieden wird. Der Letzte der Challenge League steigt in die Promotion League ab.

Gibt es neue Regeln?

Die an der EM eingeführte «Captain only»-Regel gilt ab sofort auch in der Schweiz. Sprich: Nur der Captain jedes Teams darf mit dem Schiedsrichter diskutieren. Tun das andere Spieler, können sie vom Schiedsrichter verwarnt werden. Ebenfalls neu ist, dass ein unabsichtliches, aber trotzdem strafbares Hands auf der Torlinie oder bei der Verhinderung einer Torchance nicht mehr mit Rot, sondern nur noch mit Gelb geahndet wird.

Wie lange ist das Transferfenster geöffnet?

In der Schweiz können bis am 9. September Transfers getätigt werden. In den Top-Ligen geht das Transferfenster früher zu: am 30. August (Deutschland, England), am 31. August (Italien), am 1. September (Frankreich) und am 2. September (Spanien).

Ist die Super League die einzige Liga, die so früh beginnt?

Nein, auch in Polen und Dänemark startet an diesem Wochenende die Saison, Belgien beginnt eine Woche später. In Skandinavien, wo eine Saison im Kalenderjahr gespielt wird, läuft der Spielbetrieb auch wieder. Die europäischen Top-5-Ligen starten ab dem 12. August.

Bis wann dauert die Saison?

Bis am 14./15. Dezember werden 18 Runden der Super League gespielt. Nach fünf Wochen Winterpause gehts am 18./19. Januar 2025 wieder los. Die Qualifikation der Super League endet am Ostermontag, 21. April – die Spiele der Final- und Abstiegsrunde finden vom 3. bis am 24. Mai statt. Die letzte Runde der Challenge League geht am 23. Mai über die Bühne.

Qualifiziert sich der Schweizer Meister 2025 direkt für die Champions League?

Nein. Die Schweiz hat sich zwar im Uefa-Ranking von Platz 13 auf 12 verbessert, der Meister 2025 wird aber wieder in den Playoffs für die Champions League einsteigen – ist damit aber zumindest für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert.

Meistertitel der Super-League-Klubs 1. Grasshoppers: 27 Titel (zuletzt 2003) 2. FC Basel: 20 Titel (zuletzt 2017) 3. Servette: 17 Titel (zuletzt 1999) 3. YB: 17 Titel (zuletzt 2024) 5. FC Zürich: 13 Titel (zuletzt 2022) Ferner: Montriond-Lausanne / Lausanne-Sports: 7 Titel (zuletzt 1965) FC Winterthur / Vereinigte FC Winterthur-Veltheim: 3 Titel (zuletzt 1917) FC Lugano: 3 Titel (zuletzt 1949) FC Sion: 2 Titel (zuletzt 1997) FC St. Gallen: 2 Titel (zuletzt 2000) FC Luzern: 1 Titel (1989) Yverdon: noch ohne Titel

Wer qualifiziert sich sonst noch für den Europacup?

Der Zweite darf (wie in diesem Jahr Lugano) in der zweiten von vier Runden der Qualifikation zur Champions League einsteigen. Übersteht er diese, qualifiziert er sich mindestens für die Gruppenphase der Europa League. Der Cupsieger 2025 qualifiziert sich neu direkt für die Playoffs zur Europa League und hat die Teilnahme in der Gruppenphase der Conference League auf sicher. Der Dritt- und Viertklassierte der Super League steigt in der 2. Runde der Qualifikation für die Conference League ein.

Wann wird gespielt?

Im Vergleich zur vergangenen Saison gibt es keine Änderungen bei den Anspielzeiten. Zwei Spiele der Super League sind am Samstag um 18 Uhr angesetzt, eines um 20.30 Uhr. Am Sonntag finden die Spiele um 14.15 Uhr (1 Partie) und um 16.30 Uhr (2 Partien) statt. Unter der Woche wird am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 20.30 Uhr gespielt. Auch in der Challenge League sind die Anspielzeiten am Freitag (19.30 Uhr und 20.15 Uhr), Samstag (18 Uhr) und Sonntag (14.15 Uhr) gleich geblieben.

Wer überträgt die Spiele im TV?

Auch in dieser Saison überträgt der Pay-TV-Sender Blue alle Spiele der Super League. Die SRG darf wie bis anhin pro Runde eine Partie live übertragen, jeweils am Samstag (20.30 Uhr) oder bei einer englischen Woche am Mittwoch (20.30). Blue überträgt jeweils am Freitag eine Partie der Challenge League auf dem frei empfangbaren Kanal Blue Zoom (20.15 Uhr), alle anderen Spiele werden auf den Blue-Kanälen gestreamt. Ausserhalb der Schweiz und ihrer Nachbarländer kann man neu auf einer von der SFL aufgeschalteten Plattform alle Spiele kostengünstig schauen.

Wann findet der Cupfinal statt?

Der Cup feiert sein 100-jähriges Bestehen. Der Final findet am 1. Juni 2025 in Bern statt. Die 1. Runde geht am Wochenende vom 16. bis 18. August über die Bühne. Lugano gegen Brühl und Sion gegen Delémont sind die besten Affichen zum Auftakt.