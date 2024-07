1/5 FCZ-Präsident Ancillo Canepa (l.) auf der Pressekonferenz vor dem Saisonstart der Super League am Samstag.

Pascal Ruckstuhl

Der FCZ bekam in der jüngeren Vergangenheit ein neues Gesicht verpasst. Neuer Sportchef. Neuer Trainer. Viele neue Spieler.

Und ab sofort gibts in Zürich auch einen brandneuen und hochmodernen Fanshop. Dreistöckig mitsamt Museum im unteren Bereich. 620 Quadratmeter gross. Zum Vergleich: Der Innenstadt-Fan-Store von Champions-League-Finalist Borussia Dortmund weist eine Verkaufsfläche von 260 Quadratmetern auf.

Kostenpunkt des ganzen Spasses in Zürich? Unklar, aber nicht günstig. Dank verschiedenen Gönnern, unter anderem der Südkurve, konnte das Projekt realisiert werden. Dennoch ist FCZ-Präsident Ancillo Canepa (71) am Tag der Eröffnung und vier Tage vor Saisonstart der Super League verärgert. Der Grund: die Behörden. Canepa: «Keine finanziellen Mittel haben wir von der Stadt Zürich oder vom Kanton für das integrierte Museum erhalten. Trotz Nachfrage. Das ist sehr enttäuschend.»

Canepa freut sich, will aber kein Ziel vorgeben

Der FC Zürich sei bereits angefragt worden, ob man im kommenden Jahr eine Ausstellung für die Frauen-EM machen könne, sagt Canepa. «Das ist ein Museum, das national und international anerkannt wird. Das gibt es in der Schweiz sonst nirgends. Es geht hier nicht nur um den FCZ, sondern auch um Kultur.»

Gefrustet ist der FCZ-Boss auf der Pressekonferenz vor Saisonstart am Samstag aber nur kurz, die Vorfreude auf das erste Saisonspiel in Yverdon überwiegt schliesslich. Canepa: «Zum ersten Mal seit ich beim FCZ in der Kaderplanung dabei bin – das sind jetzt 19 Jahre – ist es der Fall, dass unser gesamtes Kader schon im Trainingslager dabei war. Das ist hervorragend.» Auf eine Zielsetzung verzichtet der Boss dann doch: «Wir nehmen Spiel zu Spiel, so langweilig das klingen mag.»