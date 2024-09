1/10 33 Spieler sind aktuell im Kader von GC: Zu viel für Sportchef Stephan Schwarz, der nun reagiert hat. Vier Spieler dürfen nicht mehr mit der 1. Mannschaft trainieren.

Tobias Wedermann Fussballchef

Fünf Spieler holte GC in der finalen Phase des Transferfensters in sein Kader. Spieler abzugeben schaffte man beim Barrage-Teilnehmer während des Sommers allerdings kaum. Dies führte nun zu einem Monsterkader mit 33 Spielern in der 1. Mannschaft gemäss der offiziellen GC-Website. Zu viel für die Verantwortlichen des Rekordmeisters – Sportchef Stephan Schwarz reagiert und mistet aus.

Vier Spieler werden laut Blick-Informationen aus der 1. Mannschaft geworfen, sollen ab kommender Woche mit der U-21 der Hoppers auf dem Campus in Niederhasli trainieren. Offensivspieler Damian Nigg (19), Innenverteidiger Elvir Zujak (22) sowie die Aussenverteidiger Michael Kempter (29) und Florian Hoxha (23) sind die Leidtragenden. Disziplinarische Gründe hat die Degradierung keine.

Mit zwei Talenten wurde gerade erst der Vertrag verlängert

Kempter wurde vor einem Jahr ablösefrei vom FC St. Gallen geholt, um Super-League-Erfahrung und nationale Verankerung ins Kader zu bringen. Nach einer schweren Kreuzband- und Meniskusverletzung in der Anfangsphase der vergangenen Saison ist Kempter allerdings seit über einem Jahr ausser Gefecht – eine Rückkehr auf den Super-League-Rasen scheint nun im blauweissen Dress so gut wie unmöglich.

Verwunderlich wirkt die Massnahme bei Eigengewächs Hoxha und Nachwuchstalent Zujak. Erst Ende Mai und Anfang Juni wurden die Vertragsverlängerungen mit den beiden Eigengewächsen verkündet. «Wir freuen uns sehr, dass wir mit Florian ein Talent aus dem eigenen Nachwuchs für zwei weitere Jahre an uns binden können. Es freut uns, seine positive Entwicklung weiterhin begleiten zu können», liess sich Sportchef Stephan Schwarz damals in der Medienmitteilung über Hoxha zitieren.

Hält Degradierung dem Arbeitsrecht stand?

Und bei Zujak hiess es Anfang Juni: «Elvir war schon in der vergangenen Saison Bestandteil der Mannschaft. Wir freuen uns auf seine Entwicklung und darauf, ein weiteres Talent aus dem eigenen Nachwuchs an uns zu binden.» Auf diese jeweiligen Entwicklungen wird ab sofort offenbar kein Wert mehr gelegt. Die Grasshoppers wollten auf Blick-Anfrage keine Stellung nehmen zum Kader-Cut.

Ob die Degradierung von den Profis zur U-21 arbeitsrechtlich standhält, ist derweil unklar – auch ob die vier Spieler dies überhaupt akzeptieren. Bei GC erinnert man sich an den früheren Captain Vero Salatic, der 2014 ebenfalls in die U-21 abgeschoben wurde und sich vor Gericht seine Rückkehr ins Training der 1. Mannschaft erklagt hatte.

