Am Wochenende des 11. April findet in der Super League die 33. Runde statt. Weil danach die Liga in Meister- und Abstiegsrunde gespalten wird, konnten die letzten Anspielzeiten erst jetzt fixiert werden.

Jetzt kennen auch der FCZ, Thun, Basel und Lugano ihre Anspielzeit für den letzten Spieltag der regulären Super-League-Saison, bevor es nach der Ligatrennung noch mit fünf Runden in Abstiegs- und Meisterrunde weitergeht.

Vier der sechs Spiele der 33. Runde waren bereits seit letzter Woche terminiert. Nach den Resultaten vom Wochenende können auch die letzten zwei Spiele angesetzt werden, ohne dass im Kampf um die Top 6 die Möglichkeit der Wettbewerbsverzerrung besteht. Der 33. Spieltag der Super League sieht wie folgt aus:

Winterthur – GC, Samstag, 11. April, 18 Uhr

FCZ – Lugano, 11. April, 18 Uhr

Thun – Basel, 11. April, 20.30 Uhr

Luzern – St. Gallen, 12. April, 16.30 Uhr

Sion – Lausanne, 12. April, 16.30 Uhr

YB – Servette, 12. April, 16.30 Uhr

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