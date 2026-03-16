Jetzt kennen auch der FCZ, Thun, Basel und Lugano ihre Anspielzeit für den letzten Spieltag der regulären Super-League-Saison, bevor es nach der Ligatrennung noch mit fünf Runden in Abstiegs- und Meisterrunde weitergeht.
Vier der sechs Spiele der 33. Runde waren bereits seit letzter Woche terminiert. Nach den Resultaten vom Wochenende können auch die letzten zwei Spiele angesetzt werden, ohne dass im Kampf um die Top 6 die Möglichkeit der Wettbewerbsverzerrung besteht. Der 33. Spieltag der Super League sieht wie folgt aus:
- Winterthur – GC, Samstag, 11. April, 18 Uhr
- FCZ – Lugano, 11. April, 18 Uhr
- Thun – Basel, 11. April, 20.30 Uhr
- Luzern – St. Gallen, 12. April, 16.30 Uhr
- Sion – Lausanne, 12. April, 16.30 Uhr
- YB – Servette, 12. April, 16.30 Uhr
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
30
38
71
2
FC St. Gallen
29
23
54
3
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
30
6
49
5
FC Sion
30
9
45
6
BSC Young Boys
30
5
45
7
FC Luzern
30
2
36
8
FC Lausanne-Sport
30
-4
36
9
Servette FC
30
-8
33
10
FC Zürich
30
-17
31
11
Grasshopper Club Zürich
30
-18
24
12
FC Winterthur
30
-46
19