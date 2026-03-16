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Mit FCB, Thun, FCZ und Lugano
SFL hat auch die letzten Spiele der 33. Runde terminiert

Am Wochenende des 11. April findet in der Super League die 33. Runde statt. Weil danach die Liga in Meister- und Abstiegsrunde gespalten wird, konnten die letzten Anspielzeiten erst jetzt fixiert werden.
Publiziert: vor 30 Minuten
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Das Duell zwischen Thun und Basel findet am Samstag, 11. April, um 20.30 Uhr statt.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Jetzt kennen auch der FCZ, Thun, Basel und Lugano ihre Anspielzeit für den letzten Spieltag der regulären Super-League-Saison, bevor es nach der Ligatrennung noch mit fünf Runden in Abstiegs- und Meisterrunde weitergeht.

Vier der sechs Spiele der 33. Runde waren bereits seit letzter Woche terminiert. Nach den Resultaten vom Wochenende können auch die letzten zwei Spiele angesetzt werden, ohne dass im Kampf um die Top 6 die Möglichkeit der Wettbewerbsverzerrung besteht. Der 33. Spieltag der Super League sieht wie folgt aus: 

  • Winterthur – GC, Samstag, 11. April, 18 Uhr
  • FCZ – Lugano, 11. April, 18 Uhr
  • Thun – Basel, 11. April, 20.30 Uhr
  • Luzern – St. Gallen, 12. April, 16.30 Uhr
  • Sion – Lausanne, 12. April, 16.30 Uhr
  • YB – Servette, 12. April, 16.30 Uhr
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Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
30
38
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
29
23
54
3
FC Lugano
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
FC Basel
30
6
49
5
FC Sion
FC Sion
30
9
45
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
30
5
45
7
FC Luzern
FC Luzern
30
2
36
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
30
-4
36
9
Servette FC
Servette FC
30
-8
33
10
FC Zürich
FC Zürich
30
-17
31
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
30
-18
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
30
-46
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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FC Thun
FC Thun
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Basel
FC Basel
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