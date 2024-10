Fritz Peter (l., hier mit Ottmar Hitzfeld) ist verstorben. Foto: Blicksport

Der frühere GC-Präsident Fritz Peter ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Der Finanzfachmann war ein Vertreter der grossen Zeiten des Rekordmeisters.

Peter wurde einer breiten Öffentlichkeit als Präsident der Fussballsektion des Grasshopper Clubs bekannt (1988 bis 1991). In dieser Zeit gewann GC – mit Spielern wie Martin Brunner, Marcel Koller, Alain Sutter, Ciriaco Sforza, Thomas Bickel, Ramon Vega oder Mats Gren – zwei Meistertitel und dreimal den Cup. Vor allem war Peter an der Verpflichtung von Trainer Ottmar Hitzfeld beteiligt. Später sorgte er nochmals für Aufsehen, als er mit der Idee eines (auf provisorischen Bauten basierenden) Fussballstadions für Zürich hofierte.

In den vergangenen Jahren zog sich Fritz Peter mehr und mehr zurück. Auch an den Heimspielen seines geliebten Grasshopper Clubs sah man ihn nicht mehr. Nun teilte sein Sohn Mischa mit, dass sein Vater in der Nacht auf den 8. Oktober friedlich eingeschlafen sei.

