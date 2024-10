Es kam, wie es trotz des Hin und Hers am Montag kommen musste: YB entlässt Trainer Patrick Rahmen. Als Bauernopfer der Fehler der Klubleitung. Die YB-Bosse müssen sich unangenehme Fragen gefallen lassen.

Was die YB-Bosse verbockt haben – und was jetzt hilft

Kurz zusammengefasst Trainer Patrick Rahmen ist das Bauernopfer des Miss-Managements

YB steckt in der grössten sportlichen Krise dieses Jahrtausends

Alain Kunz Reporter Fussball

YB steckt in der grössten sportlichen Krise dieses Jahrtausends. Die Bosse handeln branchenüblich und schicken den Trainer in die Wüste. Das ist nachvollziehbar, weil Spieler einem notorisch erfolglosen Trainer irgendwann nicht mehr glauben.

Doch den monumentalen Misserfolg in der Meisterschaft haben andere zu verantworten. Ebendiese Bosse! Denn was bei YB nach Jahren der Ruhe, der Harmonie, der Titel – der Hauptstadt-Klub war eine perfekte Wohlfühloase mit allerdings gnadenlosem Erfolgsstreben – zuletzt folgte, kann dem einen oder anderen Theaterstück des FC Bayern durchaus Paroli bieten. YB als FC Hollywood 2.0.

Da folgte Fehltransfer auf Fehltransfer. Nach den wirtschaftlich starken Deals letzte Saison gab es diesen Sommer keinen einzigen Abgang, der Geld einbrachte. Die so schön geölte YB-Transfermaschine rostete vollständig ein. Allerdings kann man es sich leisten: Die Champions-League-Qualifikation bringt rund 40 Millionen ein. Im Geschäftsjahr 2023 generierte der Klub über 100 Millionen an Einnahmen, er verfügt über ein Eigenkapital von mehr als 50 Millionen.

Das Personalkarussell dreht immer schneller

Dies trotz der Entlassung von Trainer Raphael Wicky (47) Anfang Jahr. Diese erfolgte, obwohl man auf Platz 1 lag und der Oberwalliser Double-Gewinner und Champions-League-Überwinterer all seine Ziele mit Ausnahme des Cups erreicht hatte – welch Wohlstandsverwahrlosung! Auch den in der Branche top-verankerten, smarten, gleichzeitig forschen CEO Wanja Greuel stellte man frei – und machte ihn am Ende in einer hässlichen Schmierenkomödie zur persona non grata.

Mit vielen Spielern lag man im Clinch, allen voran Klub-Legende und Jean-Pierre Nsame (31), den man regelrecht vergraulte, bis dieser nachtrat. Viele Spielerberater beklagen sich mittlerweile über die YB-Bosse und monieren ein divenhaftes, unnahbares Verhalten.

Auch in der Goalie-Frage konnte man sich bei YB nicht zu einer klaren Lösung durchringen, machte Versprechungen, die dann nicht eingehalten wurden. Weshalb auch Anthony Racioppi (25) den Klub im Groll verliess.

Und nun holte man mit Patrick Rahmen (55) einen zweiten Trainer nach David Wagner (52), der sich als Fehlbesetzung herausstellte. Nicht, dass Rahmen ein schlechter Coach wäre, das nicht. Aber er war der falsche Mann zum falschen Zeitpunkt im falschen Klub. Und diese Fehleinschätzung müssen sich Christoph Spycher, der Delegierte Sport des Verwaltungrates, und sein Adlat, Sportchef Steve von Bergen, ankreiden lassen.

Ein Hin und Her, das die Chefs nicht gut dastehen lässt

Dass auch die Entlassung von Rahmen von einem Hüst und Hott begleitet wurde, passt bestens ins Bild, das YB derzeit abgibt. Nach der Basel-Pleite schien alles klar. Doch dann schickt man die Spieler trotz der sich abzeichnenden Entlassung des Coaches in ihren freien Tag, anstatt sie am Montag in Bern zu behalten.

Punkteschnitt der letzten zehn YB-Trainer in der Liga Patrick Rahmen (01.07.2024 – 08.10.2024) – 9 Spiele, 0,67 Punkte pro Spiel Joël Magnin (04.03.2024 – 30.06.2024) – 12 Spiele, 2,17 Punkte pro Spiel Raphael Wicky (01.07.2022 – 04.03.2024) – 62 Spiele, 2,02 Punkte pro Spiel Matteo Vanetta (08.03.2022 – 30.06.2022) – 11 Spiele, 1,45 Punkte pro Spiel David Wagner (01.07.2021 – 17.05.2022) – 25 Spiele, 1,76 Punkte pro Spiel Gerardo Seoane (01.07.2018 – 30.06.2021) – 108 Spiele, 2,32 Punkte pro Spiel Adi Hütter (07.09.2015 – 30.06.2018) – 101 Spiele, 2,11 Punkte pro Spiel Harald Gämperle (06.08.2015 – 06.09.2015) – 4 Spiele, 1,5 Punkte Pro Spiel Uli Forte (01.07.2013 – 06.08.2015) – 75 Spiele, 1,71 Punkte pro Spiel Bernard Challandes (08.04.2013 – 30.06.2013), 10 Spiele, 1,1 Punkte pro Spiel

Dann hätte man nach den ersten Diskussionen am Sonntagabend und der Fortsetzung der Gespräche am Montagmorgen am Nachmittag Nägel mit Köpfen machen können. Stattdessen gibts ein Hin und Her. Immerhin setzt man mit Meistercoach Joël Magnin (53) den richtigen Mann ein, bis man einen neuen Trainer gefunden hat. Und dieser Schuss muss sitzen. 101-prozentig!

