Nur 67 Sekunden brauchte Luzerns Neuzugang Mikolajewski für sein erstes Tor. Der Pole belebte die Offensive des FCL komplett. Und am Schluss flog er fälschlicherweise (fast) vom Platz.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Achtung, fertig, Mikolajewski! Das neue polnische Sturm-Talent des FC Luzern kommt gegen St. Gallen zur Pause rein und trifft nach nur 67 Sekunden zum Ausgleich. So kann man sich als 19-Jähriger in einer neuen Liga mal vorstellen.

Die Leihgabe von Parma belebt das zuvor leblose Offensivspiel der Luzerner komplett und ist der beste FCL-Spieler auf dem Platz. Daniel Mikolajewski (19) fordert viele Bälle, macht Tempo und wirft sich in jeden Zweikampf.

Tolle Pässe

Was zudem besonders auffällt: wie er seine Teamkollegen in Szene setzt. Mit seinen Steckpässen leitet er gleich verschiedene hundertprozentige Chancen ein. Hätten seine Mitspieler seine Zuckerpässe verwandelt, hätte Mikolajewski gut und gerne vier Assists auf seinem Konto haben können.

Der Pole wurde erst vergangene Woche als neuer Luzern-Spieler vorgestellt. Wenige Tage später kennt die ganze Fussball-Schweiz den neuen Wunderknaben des FC Luzern.

Trainer und Mitspieler schwärmen

Trainer Udo Portmann (49) habe bereits letzte Woche die Ansätze seines neuen Youngsters gesehen: «Er hat es schon im ersten Training nach einer halben Stunde gezeigt. Er gibt uns sehr viel und wird demütig weiterarbeiten. Wir werden noch viel Freude an ihm haben», schwärmt Portmann an der Pressekonferenz nach der Partie.

«First Touch, first Goal. Für uns natürlich sehr wichtig. Er tut uns sehr gut – mit seinen Bewegungen, seinen Läufen und Pässen», freut sich auch Stefan Knezevic (29) über seinen neusten Mitspieler.

Der falsche Platzverweis

Kurios wirds dann kurz vor Schluss. Schiri Dudic zeigt Luzerns neuem Wunderknaben eine Gelbe Karte. Und dann stellt er ihn mit der zweiten Karte plötzlich vom Platz. Mikolajewski versteht die Welt nicht mehr. Denn er hat zuvor noch kein Gelb gesehen.

Wir können den Polen aber beruhigen. Auch in der Schweiz fliegt man erst nach der zweiten Karte vom Platz. Auch Dudic bemerkt sein Missgeschick schnell und nimmt die zweite Karte zurück. Er entschuldigt sich mit einem Lächeln und einer freundlichen Umarmung bei Mikolajewski.

Es ist das letzte Kapitel eines wilden Debüts des 19-Jährigen. Einer, an dem sie in Luzern noch viel Freude haben werden.

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