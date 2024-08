Meier über Foul vor FCB-Tor «Da hätte der VAR eingreifen müssen»

Ex-Schiedsrichter Urs Meier schaut für Blick genau hin. An diesem Wochenende hat eine Szene in der Super League zu reden gegeben: das Foul des Baslers Leroy an Yverdons Aké. So schätzt Meier das Ganze ein.