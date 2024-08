1/5 Der FC Basel gewinnt sein drittes Super-League-Spiel in Folge. Dabei überragt ein Eigengewächs.

Fussballredaktion

Luzern – Winterthur 3:0

In der Swissporarena überragt Lars Villiger alle – mit zwei Toren und einer Vorlage. Aber auch anderen Luzernern gelingt am Samstagnachmittag eine gute Partie. Allen voran Sinan Karweina, der sein erstes Tor in Blau-Weiss schiesst und auch sonst viel Tempo und Tiefe ins FCL-Spiel reinbringt. Aber auch der andere Neuzugang Andrejs Ciganiks beweist einmal mehr, dass er eine Verstärkung für die Zentralschweizer ist.

Bei Winterthur dagegen rettet sich niemand auf eine genügende 4 – ausser der eingewechselte Goalie Stefanos Kapino, aber nur aus Goodwill, weil er völlig unverhofft zu seinem Super-League-Debüt kommt und an den beiden Gegentoren, die er kassiert, unschuldig ist. Die Winterthurer sind äusserst harmlos. Zwar haben sie mehr Ballbesitz als Luzern, aber sie wissen nicht, was mit dem Ball zu tun. Da muss Coach Ognjen Zaric über die Bücher.

Zum Matchbericht gehts hier!

Luzern – Winterthur 3:0: Lüthi schiesst Stillhart ab, Klidjé kontert, Villiger trifft ( 03:17 )

Notenschlüssel 6 super

5 gut

4 genügend

3 schwach

2 sehr schwach

GC – Sion 3:1

Der Unterschied zwischen den beiden Teams ist an diesem warmen Sommerabend gross. Das spiegelt sich im Notenbild wider. Derweil bei GC die 5 dominiert, ist es bei Sion die 3. Der Schlechteste ist Sions Gora Diouf, der völlig überforderte junge Innenverteidiger. Marquinhos ist bei Sion zurück und dürfte den 20-Jährigen bald ablösen. Und irgendwann ist auch Captain Reto Ziegler wieder fit. Ebenso total ungenügend ist Phantom Chouaref: ward nicht gesehen. Der Beste Walliser ist Goalie Tim Fayulu. Bei GC hingegen glänzen einige. Lee, der 42-Sekunden-Torschütze, aber auch Abrashi, Tobers und einige weitere.

Zum Matchbericht gehts hier!

GC – Sion 3:1: Bei Tobers' Volley kann Sion-Goalie Fayulu nur zuschauen ( 03:23 )

Basel – Yverdon 2:0

Er tut es schon wieder! Albian Ajeti trifft auch gegen Yverdon und lässt sich damit im vierten Spiel in Folge einen Skorerpunkt gutschreiben. Übertroffen wird die Leistung des Stürmers nur noch vom bärenstarken Dominik Schmid, der mit zwei Vorlagen glänzt. Rückkehrer Xherdan Shaqiri bleibt bei seinem Kurzeinsatz ohne Note. Bei den Gästen aus dem Waadtland fallen gleich acht Spieler durch, Goalie Paul Bernardoni ist noch der Beste.

Basel – Yverdon 2:0: Shaqiri krönt Rückkehr beinahe mit Freistosstor ( 03:03 )

Bemerkungen: Servette – YB (3:1 – zu den Noten gehts hier!) wurde bereits am 24. Juli gespielt. Lausanne – Lugano findet am 18. September, FC St. Gallen – FC Zürich am 24. September statt.