1/13 Beim Aufwärmen vor der Partie betritt Xherdan Shaqiri erstmals wieder den Joggeli-Rasen.

Lucas Werder Reporter Fussball

Xherdan Shaqiri (32) ist zurück! 4477 Tage nach seinem letzten Spiel für den FCB feiert der Basler gegen Yverdon (2:0) sein grosses Comeback, als er eine knappe halbe Stunde vor Schluss eingewechselt wird. Doch der grosse Shaqiri-Tag hat im Joggeli schon lange zuvor begonnen.

14:42 Uhr

Schon zwei Stunden vor der Partie herrscht vor dem St. Jakob-Park Hochbetrieb. 24'000 verkaufte Tickets hat der FCB am Freitagnachmittag angegeben. Bereits jetzt ist klar: Diese Marke wird deutlich übertroffen werden. Doch auch wer frühzeitig im Fanshop beim Stadion vorbeischaut, geht leer aus. Die rund 4500 vorgedruckte Shaqiri-Trikots sind längst ausverkauft. Wer sich ein Shirt mit der neuen Nummer 10 bedrucken lassen will, muss sich ein bis zwei Wochen gedulden.

15:02 Uhr

Ein Grossteil der Basler Mannschaft versammelt sich eineinhalb Stunden vor Anpfiff auf dem Joggeli-Rasen. Doch vom prominenten Neuzugang fehlt jede Spur. Shaqiri verzichtet auf die Platzbesichtigung.

15:30 Uhr

Der FCB gibt auf seinen Kanälen die Mannschaftsaufstellung bekannt. Es bestätigt sich, was bereits vermutet wurde: Shaqiri wird bei seinem ersten Spiel in Rotblau seit über 12 Jahren zu Beginn auf der Bank Platz nehmen.

15:53 Uhr

Die Mannschaft tritt zum Aufwärmen aufs Basler Grün. Und auch Shaqiri ist zum ersten Mal zu sehen. Von den Rängen hallt es Applaus. Shaqiri macht sich mit den Ersatzspielern warm, winkt dabei immer wieder ins Publikum. Nach rund 20 Minuten geht es zurück in die Kabine.

Shaqiri begrüsst all jene FCB-Fans, die schon früh vor Anpfiff im Stadion sind.

16:26 Uhr

Shaqiri macht sich auf den Weg zur Basler Bank, wieder wird gewunken. Kurz darauf wird die Partie angepfiffen.

16:38 Uhr

Ajeti köpfelt den FCB sehenswert mit 1:0 in Führung. Auf der Ersatzbank klatscht Shaqiri ein erstes Mal begeistert.

Shaqiri siehts von der Bank: Albian Ajeti bringt Basel in Führung.

16:51 Uhr

Shaqiri tauscht sich mit Mohamed Dräger aus. Worüber bleibt unklar. Beide bedienen sich der unter den Spielern immer beliebter werdenden Reden-mit-Hand-vor-dem-Mund-Methode.

17:07 Uhr

Bernardoni pariert einen Kopfball von Leroy. Der bereits aufgesprungene Shaqiri muss sich wieder hinsetzen.

17:18 Uhr

Halbzeit. Shaqiri und die anderen Ersatzspieler kehren nach einigen Minuten auf den Rasen zurück und machen sich warm. Zu einem Wechsel kommt es aber noch nicht, die Basler spielen unverändert weiter.

17:43 Uhr

Fink erhöht auf 2:0 für den FCB. Wieder gibt es Applaus von Shaqiri. Dieser ist inzwischen dabei, sich an der Seitenlinie intensiv warm zu machen.

17:53 Uhr

Es ist so weit! Die über 30’000 Fans im Joggeli erheben sich von ihren Plätzen. Xherdan Shaqiri kommt für Bradley Fink ins Spiel. Es ist sein erster Einsatz für den FCB seit über 12 Jahren. «Unglaublich! Ich werde diesen Moment nie vergessen. Ich hatte sogar etwas Gänsehaut», wird Shaqiri später über seine Einwechslung sagen.

Shaqiri betritt den Joggeli-Rasen. Im Hintergrund gibts stehende Ovationen vom FCB-Anhang.

17:55 Uhr

Gleich mit seinem allerersten Ballkontakt wird der Joker an der Strafraumkante von Gnakpa gefoult. Shaqiri legt sich den Ball selber zurecht und versucht es mit einem scharfen Schuss ins Goalie-Eck. Bernardoni kann den Ball aber noch um den Pfosten lenken und verhindert so das Traum-Comeback. «Das hat mich schon ein wenig geärgert», so Shaqiri.

17:59 Uhr

Shaqiri ist sofort im Spiel, fordert Bälle und verteilt diese wieder. Plötzlich kommt er rund 20 Meter vor dem Tor an den Ball und versucht es. Sein Schuss geht aber meterweit über das Gäste-Tor. «Ich muss mich noch an die Bälle gewöhnen. Die sind etwas leicht», erklärt er später.

18:09 Uhr

Shaqiri tritt seinen ersten Eckball vor der Muttenzerkurve. Dabei rutscht er weg, bleibt aber unverletzt. Sind alle Standards in Zukunft eine Sache für Shaqiri? «Wir werden sicher abwechseln. Dome (Schmid) ist ja auch ein guter Schütze», so der Ex-Nati-Star.

18:23 Uhr

Abpfiff im Joggeli. Gleich mehrere junge Fans versuchen, zum Publikumsliebling auf den Rasen zu stürmen. Die Sicherheitskräfte können sie aber einfangen. Bis auf einen, der sich während der Basler Ehrenrunde eine Shaqiri-Unterschrift sichern kann.

18:29 Uhr

Shaqiri lässt sich vor der Muttenzerkurve feiern. Anschliessend geht es zum Stadion-Interview. «Ich freue mich, nach zwölf Jahren wieder zu Hause zu sein. Ich war aber schon etwas nervös, das muss ich zugeben», so Shaqiri.

Der Heimkehrer lässt sich nach dem Yverdon-Spiel von den eigenen Fans feiern.

18:48 Uhr

Shaqiri betritt die Mixed Zone in den Katakomben des Joggelis. Fast sieben Minuten nimmt er sich Zeit für die Fragen der Journalistinnen und Journalisten. «Ich bin noch nicht ganz bei 100 Prozent», sagt er. Mit seinem Einstand ist er aber trotzdem zufrieden. «Ich möchte mit dem FCB in naher Zukunft wieder vorne mitspielen. Wir sind auf einem guten Weg!»

19:04 Uhr

An der Pressekonferenz spricht Fabio Celestini seinem Neuzugang ein Extralob aus. «Er ist ein Unterschiedsspieler. Heute kommt er rein und hat zwei, drei gute Torchancen und spielt zwei, drei gute Pässe», so der FCB-Trainer. Gleichzeitig brauche es aber auch noch ein wenig Zeit, bis Shaqiri wieder in Top-Form sei. Dass der Rückkehrer gegen Yverdon rund eine halbe Stunde zum Einsatz kommen wird, war im Vorhinein abgesprochen gewesen. Schon am nächsten Samstag könnten auswärts in Sion einige Minuten mehr dazukommen.

