Aufgrund der europäischen Wettbewerbe hat die Super League die siebte Runde noch nicht angesetzt. Nach der Auslosung der Ligaphasen, hat die SFL jetzt auch den Spieltag fix angesetzt.

1/4 Der FC St. Gallen spielt am Samstagabend im Flutlichtspiel gegen den FCZ. Foto: keystone-sda.ch

Andri Bäggli Redaktion Sport

Da gleich mehrere Schweizer Teams dieses Jahr in den europäischen Wettbewerben involviert sind, hat die SFL den siebten Spieltag noch nicht fix angesetzt, um auf gewisse Spiele reagieren zu können. Da nun die Auslosungen für die qualifizierten Teams Basel, Lausanne und YB klar sind, hat die SFL reagiert und die Anstosszeiten der siebten Runde gefixt.

Der FC Zürich trifft am Samstagabend um 20.30 Uhr auf den FC St. Gallen. Für den FCZ gilts bis dahin Fuss zu fassen und sich zu stabilisieren. Bislang ist der Saisonauftakt der Zürcher mässig verlaufen mit dem Tiefpunkt am vergangenen Wochenende gegen Thun, bei welchem der Aufsteiger gleich mit 4:0 gewonnen hat. Die St. Galler wollen natürlich ihren Höhenflug beibehalten – drei Siege aus vier Spielen heisst aktuell Tabellenplatz zwei für die Espen.

Berner Derby am Sonntag

Tags darauf kommt es im Wankdorf zum Berner Derby. Der bislang überraschende Aufsteiger aus Thun gastiert um 14 Uhr bei den Berner Young Boys. Die Thuner wollen ihre Erfolgswelle bis dahin weiterreiten und den Vorsprung an der Spitze möglichst ausbauen. Bei YB wird spannend zu sehen sein, ob sie die müden Beine nach dem Europa-League-Spiel bereits wieder gelockert haben.

Gleiches gilt für Lausanne: Sie sind in der Conference League tätig, müssen aber am Sonntag auswärts beim FC Sion zum hitzigen Romand-Derby ran. Anpfiff dieser Partie ist um 16.30 Uhr.

Die übrigen Ansetzungen sind:

Samstag, 27.9., 18.00 Uhr: Lugano – GC

Samstag, 27.9., 18.00 Uhr: Servette – Winterthur

Sonntag, 28.9., 18.00 Uhr: Basel – Luzern

