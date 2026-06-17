Lugano reist in der Europacup-Quali in den Kosovo

Lugano reist in der 2. Quali-Runde der Conference League in den Kosovo zu Cupsieger KF Dukagjini. Das Team von Trainer Mattia Croci-Torti (44) spielt das Hinspiel zu Hause.
Die Hinspiele stehen am Donnerstag, 23. Juli, auf dem Programm, die Rückspiele eine Woche später. Die genauen Termine stehen noch nicht fest. Es kann in Ausnahmefällen auch zu Spielen am Dienstag- oder Mittwochabend kommen. Die Auslosung zur 3. Runde findet bereits am 20. Juli, also vor den Spielen, statt.
Auf dem Weg in die Ligaphase der besten letzten 36 Teams müssen die Tessiner drei Runden gewinnen.
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