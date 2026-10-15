Traumstart für Lutfi Dalipi: Die 20-jährige YB-Leihgabe glänzt beim FC Vaduz als Scorer-Maschine und jagt bereits den Assist-Rekord von Xherdan Shaqiri. Längst haben internationale Topklubs das Schweizer Offensiv-Talent im Visier.

Tobias Wedermann Fussballchef

Mit bereits 11 Toren nach zehn Spielen sowie drei Assists führt YB-Stürmer Samuel Essende die Topscorer-Liste der Super League an. Knapp dahinter ein weiterer YB-Spieler, der aber nach Vaduz ausgeliehen ist: Der 20-jährige Lutfi Dalipi. Bereits neun Assists und vier Tore konnte sich der gebürtige Fribourger auf seinem Konto gutschreiben lassen.

In der meisterhaften Saison stellte Xherdan Shaqiri mit 21 Assists den Rekord in der Super League auf, nach zehn Liga-Spielen hat Dalipi bereits knapp die Hälfte. Ob er den Rekord des FCB-Stars in seiner ersten Saison als Profi knackt? So oder so gehört Dalipi, gebürtig aus dem Fribourger Greyerzerland, schon jetzt zu den grossen Entdeckungen dieser Saison. Vaduz-Sportchef Franz Burgmeier ist mit seiner Leihe ein echter Coup gelungen.

Ausländische Interessenten und YB-Rückholklausel

Seine Leistungen bleiben auch im Ausland nicht unbeobachtet. Scouts, die am vergangenen Sonntag in Vaduz eigentlich die vielen Talente beim FCB beobachten wollten, gingen mit Dalipi in Grossbuchstaben im Notizbuch nach Hause nach dessen Gala beim 3:0-Sieg gegen den FCB. Laut Blick-Informationen haben bereits Klubs aus der Bundesliga, Serie A und aus Österreich konkretes Interesse am Schweizer und beobachten ihn intensiv. Sein Marktwert dürfte bereits jetzt deutlich höher sein als die von Transfermarkt.ch festgelegten 1,5 Millionen Franken.

Die grosse Frage nach dem Raketenstart Dalipis ist: Was macht YB? Der 20-Jährige hat einen Vertrag bis 2030 bei den Young Boys. Die Berner sollen zudem über eine Rückholklausel verfügen, mit der sie Dalipi bereits im Winter zurück in die Hauptstadt holen könnten. Dann beispielsweise, wenn man Alvyn Sanches bereits im Winter verkaufen würde und der Platz im offensiven Mittelfeld für den nächsten Shootingstar frei würde. Dass er diesen Platz einnehmen könnte, zeigen die Statistiken.

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Der Traum vom Debüt bei YB

Bei YB soll man fest mit dem Talent für die Zukunft planen, für einen Verkauf müssten ausländische Klubs mit überzeugenden finanziellen Angeboten auffahren. Der Vaduzer Topscorer hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass ein Einsatz für YB zu den grossen kurzfristigen Träumen seiner Fussballkarriere gehört. Sieben Mal stand er im Kader der 1. Mannschaft, zu Einsatzminuten kam er allerdings nie. Bei den Bernern durchlief Dalipi alle Jugendmannschaften, spielte aber lange unter dem Radar – erst in der U21 von YB gelang ihm der Durchbruch, wo er in der abgelaufenen Saison mit seinen Skorerqualitäten auf sich aufmerksam machte.

Diese Qualitäten hat man aber nicht nur bei den Klubs wohlwollend zur Kenntnis genommen, sondern auch bei den Verbänden der Nationalmannschaften. Dalipi hatte im September bereits Aufgebote vom Kosovo und Albanien. Auch für Portugal könnte der 20-Jährige auflaufen. Vorerst entschied der offensive Mittelfeldspieler sich aber dazu, bei der Schweizer U21 zu bleiben. Das Interesse der Verbände und der Klubs wird mit solchen Leistungen wie zuletzt gegen den FCB ganz sicher nicht abklingen.

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