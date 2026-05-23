Wird ein Schweizer Ex-Bundesliga-Coach neuer Thun-Trainer?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Thun sucht neuen Trainer nach Abgang von Mauro Lustrinelli

Martin Schmidt (59) als Topkandidat mit Bundesliga-Erfahrung gehandelt

Schmidt war zuletzt Berater bei Mainz 05, Interesse an Rückkehr

Tobias Wedermann Fussballchef

Nachdem sich Meistertrainer Mauro Lustrinelli (50) in die Bundesliga verabschiedet hat, ist der FC Thun auf der Suche nach einem neuen Trainer. Geht es nach Sportchef Dominik Albrecht (40), soll der neue Coach eine ähnliche Philosophie wie sein Vorgänger mitbringen und die aufgebaute Spielweise weitertragen. Am 15. Juni steigt der Titelverteidiger in die Saisonvorbereitung. Ob die Thuner bis dahin ihren neuen Mann gefunden haben? Blick nennt vier mögliche Kandidaten.

Martin Schmidt (59)

Noch bevor der Abgang von Mauro Lustrinelli (50) beschlossene Sache war, geisterte Schmidts Name bereits durchs Berner Oberland. Inzwischen wird seine Personalie richtig heiss gehandelt. Schmidt war einst erfolgreicher U21-Trainer von Thun, bevor er in die grosse Welt der Bundesliga aufbrach. Zuletzt war Schmidt für Mainz 05 als Berater tätig. Nach einer einjährigen Auszeit will der Walliser wieder an die Seitenlinie zurückkehren. Schmidt bringt Erfahrung auf höchstem Niveau mit und weiss, wie es ist, mit Europacup und Doppelbelastung umzugehen. Gleichzeitig kennt er aber auch die Möglichkeiten und Erwartungshaltung in Thun. Zudem gilt Schmidt als Menschenfänger. Eine Eigenschaft, auf die man beim Meister nach den positiven Erfahrungen mit Lustrinelli viel Wert legen wird.

Der Ex-Coach von Mainz, Wolfsburg und Augsburg sowie langjährige Sportdirektor von Mainz soll auch Interesse in der 2. Bundesliga wecken, doch Schmidt hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass der FC Thun einen speziellen Platz in seinem Herzen hat und er sich eines Tages eine Rückkehr vorstellen könnte. Ob es nun so weit kommt?

Federico Valente (50)

Zuletzt beim FC Luzern im Rennen um den Trainerposten, müsste Federico Valente auch zwingend im Berner Oberland ein Thema sein. Von 1998 bis 2001 stand er als Goalie beim FC Thun unter Vertrag. Der Solothurner führt in der aktuellen Saison Lecco in die Aufstiegs-Playoffs der Serie C in Italien, wo er noch einen Vertrag bis Sommer 2027 besitzt. Zudem hat Valente einen Leistungsausweis als Ausbildner: Sowohl bei seinem aktuellen Klub als auch beim FC Südtirol (Serie B) und in der Jugendabteilung des SC Freiburg hat er gezeigt, wie gut er mit jungen Spielern arbeiten kann.

Dennis Hediger (39)

Zehn Jahre lang war Dennis Hediger als Spieler beim FC Thun, absolvierte 284 Pflichtspiele, stieg mit dem Klub in die Super League auf und trug die Captainbinde. Damaliger Sportchef: Andres Gerber. Naheliegend also, dass Hediger als Name für den freigewordenen Trainerposten gehandelt wird. Seine Verbundenheit zum FC Thun ist gross, seine Trainerkarriere hat er ebenfalls im Berner Oberland gestartet. Fragezeichen soll es beim aktuellen Verhältnis zwischen dem Ex-FCZ-Coach und der Thuner Klubführung geben, ist aus dem Umfeld des Klubs zu hören. Zudem kann Hediger mit dem Fast-Abstieg der Zürcher U21 und einer durchzogenen ersten Station als Trainer des Profi-Teams noch nicht mit dem ganz grossen Leistungsausweis punkten.

Ludovic Magnin (49)

Aus Thuner Sicht wäre Ludovic Magnin ein hochinteressanter Kandidat: Er verfügt sowohl über die nötige Erfahrung als Trainer als auch zweifellos über grosse menschliche Qualitäten, die den Thunern bei ihrer Suche wichtig sind. Die Chancen der Berner Oberländer, Magnin von der Aufgabe in Thun überzeugen zu können, sind laut Blick-Informationen aber sehr gering.