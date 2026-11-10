Lugano reagiert mit Einsprache auf Ajeti-Sperre

Wird die Sperre gegen Luganos Albian Ajeti nach seinem harten Foul gegen St. Gallen noch angepasst? Sein Klub hat zumindest Einsprache eingelegt.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Drei Spiele lang muss Lugano-Stürmer Albian Ajeti nach seiner frühen Roten Karte beim 0:5 gegen St. Gallen aussetzen. In den Augen der Tessiner offenbar eine zu harte Strafe: Der Klub hat Einsprache gegen das Verdikt eingelegt, wie die Swiss Football League SFL am Dienstag verkündet.

Über die Gründe, weshalb die Sperre gegen Ajeti reduziert werden soll, machen weder die Liga noch der Verein Angaben.

Die SFL hat Ajetis Einsteigen mit offener Sohle gegen FCSG-Verteidiger Hugo Vandermersch zuvor als «grobes Foulspiel mit hoher Verletzungsgefahr für seinen Gegenspieler» bezeichnet und deshalb drei Spielsperren gegen den Stürmer ausgesprochen.

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