Lugano reagiert mit Einsprache auf Ajeti-Sperre

Drei Spiele lang muss Lugano-Stürmer Albian Ajeti nach seiner frühen Roten Karte beim 0:5 gegen St. Gallen aussetzen. In den Augen der Tessiner offenbar eine zu harte Strafe: Der Klub hat Einsprache gegen das Verdikt eingelegt, wie die Swiss Football League SFL am Dienstag verkündet.
Über die Gründe, weshalb die Sperre gegen Ajeti reduziert werden soll, machen weder die Liga noch der Verein Angaben.
Die SFL hat Ajetis Einsteigen mit offener Sohle gegen FCSG-Verteidiger Hugo Vandermersch zuvor als «grobes Foulspiel mit hoher Verletzungsgefahr für seinen Gegenspieler» bezeichnet und deshalb drei Spielsperren gegen den Stürmer ausgesprochen.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
13
21
34
2
BSC Young Boys
13
16
28
3
FC Sion
13
11
26
4
FC St. Gallen
13
2
22
5
FC Zürich
13
-1
21
6
Servette FC
13
1
17
7
FC Basel
13
-4
15
8
FC Thun
13
-10
14
9
FC Luzern
13
-7
13
10
Grasshopper Club Zürich
13
-13
11
11
FC Vaduz
13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
13
-11
7