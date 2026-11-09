Luganos Ajeti kassiert mehrere Spielsperren

Für Albian Ajeti gibts am Sonntag nur einen Kurzeinsatz. Nun bekommt er die Quittung für seine Rote Karte.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

In der 11. Minute trifft Albian Ajeti (29) seinen Gegenspieler mit offener Sohle am Schienbein. Klarer Fall: Der Lugano-Stürmer wird mit Rot unter die Dusche geschickt. Und seine Teamkollegen gehen ohne ihn 0:5 gegen den FC St. Gallen unter.

Nun hat die Liga das Strafmass bekanntgegeben. Ajeti wird «wegen groben Foulspiels mit hoher Verletzungsgefahr für seinen Gegenspieler für drei Spiele gesperrt». Damit verpasst er nach der Nati-Pause die Spiele gegen GC (21. November daheim), Luzern (29. November auswärts) und den FCZ (5. Dezember auswärts).

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