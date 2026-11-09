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ST. GALLEN - LUGANO
4:14
Highlights im Video:Ein St. Galler Doppelschlag wirft den Leader aus der Bahn

Rot wegen groben Foulspiels
Luganos Ajeti kassiert mehrere Spielsperren

Für Albian Ajeti gibts am Sonntag nur einen Kurzeinsatz. Nun bekommt er die Quittung für seine Rote Karte.
Publiziert: vor 1 Minute
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Sieht die Rote Karte: Albian Ajeti.
Foto: Toto Marti
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Ramona BieriRedaktorin Sport

In der 11. Minute trifft Albian Ajeti (29) seinen Gegenspieler mit offener Sohle am Schienbein. Klarer Fall: Der Lugano-Stürmer wird mit Rot unter die Dusche geschickt. Und seine Teamkollegen gehen ohne ihn 0:5 gegen den FC St. Gallen unter.

Nun hat die Liga das Strafmass bekanntgegeben. Ajeti wird «wegen groben Foulspiels mit hoher Verletzungsgefahr für seinen Gegenspieler für drei Spiele gesperrt». Damit verpasst er nach der Nati-Pause die Spiele gegen GC (21. November daheim), Luzern (29. November auswärts) und den FCZ (5. Dezember auswärts).

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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13
21
34
2
BSC Young Boys
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13
16
28
3
FC Sion
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13
11
26
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
13
2
22
5
FC Zürich
FC Zürich
13
-1
21
6
Servette FC
Servette FC
13
1
17
7
FC Basel
FC Basel
13
-4
15
8
FC Thun
FC Thun
13
-10
14
9
FC Luzern
FC Luzern
13
-7
13
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-13
11
11
FC Vaduz
FC Vaduz
13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
-11
7
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