Darum gehts
- Mansueto sieht Luganos elften Sieg: 2:1 gegen Basel
- Die AIL Arena ist mit 8153 Fans erstmals ausverkauft
- Trotz neun Punkten Vorsprung auf YB mahnt Croci-Torti
Ein besseres Spiel hätte sich Joe Mansueto (70) nicht aussuchen können, um dem Tessin wieder einmal einen Besuch abzustatten. Beim 2:1 gegen Basel erlebt der US-amerikanische Klubbesitzer nicht nur den elften Sieg im zwölften Super-League-Spiel, sondern auch eine mit 8153 Fans erstmals überhaupt ausverkaufte AIL Arena.
«Ein paar Spieler und ich haben uns nach dem Spiel bei ihm dafür bedankt, was er hier geschaffen hat», erzählt Mattia Croci-Torti (44). «Wir haben heute mit dieser Mannschaft in diesem geilen Stadion spielen können, weil er an dieses Projekt geglaubt hat.»
«Was die Konkurrenz macht, ist mir egal»
Nach dem überragenden Saisonstart werden die Chancen immer grösser, dass sechs Jahre nach Mansuetos Einstieg der Meistertitel tatsächlich ins Tessin gehen könnte. Nach einem knappen Drittel der Saison hat der noch ungeschlagene FC Lugano bereits neun Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger YB. Vom Berner Ausrutscher gegen den FCZ will Antonios Papadopoulos vor dem Spiel aber nichts gewusst haben. «Ich konzentriere mich auf meine Leistung. Was die Konkurrenz macht, ist mir relativ egal», so der Verteidiger.
So ganz will das Croci-Torti seinem Spieler aber nicht abkaufen. Schliesslich habe sich die Partie im Wankdorf bereits in der Schlussphase befunden, bevor sich seine Mannschaft auf dem Platz warm gemacht habe. An der Einstellung seiner Spieler habe das aber sicher nichts verändert. «Dafür sind wir von diesem Ziel noch viel zu weit weg», so Croci-Torti. Gerade mit solchen Spielen wie gegen den FCB, in denen man auch mal einen «grusigen» Sieg einfahre, würde man diesem aber einen Schritt näherkommen.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
12
26
34
2
BSC Young Boys
12
15
25
3
FC Sion
12
7
23
4
FC Zürich
12
-1
20
5
FC St. Gallen
12
-3
19
6
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
12
-4
14
8
FC Luzern
12
-6
13
9
FC Thun
12
-10
13
10
FC Vaduz
12
-1
10
11
Grasshopper Club Zürich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
12
-11
6