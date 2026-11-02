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Unheimliche Serie im Tessin
Luganos Milliardärs-Boss bekommt perfektes Spiel präsentiert

Der FC Lugano bleibt in der Super League ungeschlagen: Beim 2:1 gegen Basel feiert das Team den elften Sieg im zwölften Spiel und baut den Vorsprung auf Verfolger YB auf neun Punkte aus.
Publiziert: vor 10 Minuten
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Joe Mansueto sieht den Lugano-Sieg gegen Basel vor Ort.
Foto: Claudio De Capitani/freshfocus

Darum gehts

  • Mansueto sieht Luganos elften Sieg: 2:1 gegen Basel
  • Die AIL Arena ist mit 8153 Fans erstmals ausverkauft
  • Trotz neun Punkten Vorsprung auf YB mahnt Croci-Torti
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Lucas WerderReporter Fussball

Ein besseres Spiel hätte sich Joe Mansueto (70) nicht aussuchen können, um dem Tessin wieder einmal einen Besuch abzustatten. Beim 2:1 gegen Basel erlebt der US-amerikanische Klub­besitzer nicht nur den elften Sieg im zwölften Super-League-Spiel, sondern auch eine mit 8153 Fans erstmals überhaupt ausverkaufte AIL Arena.

«Ein paar Spieler und ich haben uns nach dem Spiel bei ihm dafür bedankt, was er hier geschaffen hat», erzählt Mattia Croci-Torti (44). «Wir haben heute mit dieser Mannschaft in diesem geilen Stadion spielen können, weil er an dieses Projekt geglaubt hat.»

«Was die Konkurrenz macht, ist mir egal»

Nach dem überragenden ­Saisonstart werden die Chancen immer grösser, dass sechs Jahre nach Mansuetos Einstieg der Meistertitel tatsächlich ins ­Tessin gehen könnte. Nach ­einem knappen Drittel der Saison hat der noch ungeschlagene FC Lugano bereits neun Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger YB. Vom Berner Ausrutscher gegen den FCZ will Antonios Papadopoulos vor dem Spiel aber nichts gewusst haben. «Ich konzentriere mich auf meine Leistung. Was die Konkurrenz macht, ist mir relativ egal», so der Verteidiger.

So ganz will das Croci-Torti seinem Spieler aber nicht abkaufen. Schliesslich habe sich die Partie im Wankdorf bereits in der Schlussphase befunden, bevor sich seine Mannschaft auf dem Platz warm gemacht habe. An der Einstellung seiner Spieler habe das aber sicher nichts verändert. «Dafür sind wir von diesem Ziel noch viel zu weit weg», so Croci-Torti. Gerade mit ­solchen Spielen wie gegen den FCB, in denen man auch mal einen «grusigen» Sieg einfahre, würde man diesem aber einen Schritt näherkommen.

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SP
TD
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1
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12
26
34
2
BSC Young Boys
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12
15
25
3
FC Sion
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12
7
23
4
FC Zürich
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12
-1
20
5
FC St. Gallen
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12
-3
19
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Servette FC
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12
1
16
7
FC Basel
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12
-4
14
8
FC Luzern
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12
-6
13
9
FC Thun
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12
-10
13
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FC Vaduz
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12
-1
10
11
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10
12
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