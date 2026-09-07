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Liga fällt Entscheid
Sion-Sylla und Lausanne-Custodio müssen zuschauen

Die Liga sperrt Fode Sylla von Sion und Olivier Custodio für jeweils ein Spiel. Die Spieler fehlen den Klubs in der 8. Runde der Super League.
Publiziert: vor 9 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
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Fode Sylla fliegt gegen Thun mit Gelb-Rot vom Platz.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Sions Fode Sylla sah Gelb-Rot und wird für ein Spiel gesperrt.
  • Lausannes Olivier Custodio holte seine vierte Gelbe Karte und wird ebenfalls gesperrt.
  • Custodio verpasst das Heimspiel gegen Servette, Sion ohne Sylla in St. Gallen.
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Im Spiel zwischen Sion und Thun wurde Sion-Akteur Fodé Sylla (20) nach einer Viertelstunde verwarnt. Noch vor der Pause holte sich der Mittelfeldspieler seine zweite Gelbe Karte und musste früher als geplant unter die Dusche. Nach seiner Gelb-Roten Karte wird der 20-Jährige für ein Spiel gesperrt und fehlt den Wallisern nächsten Samstag beim Auswärtsspiel in St. Gallen.

Auch Lausannes Olivier Custodio wird für ein Spiel gesperrt. Der Mittelfeldspieler holte am 7. Spieltag gegen Vaduz bereits seine vierte Gelbe Karte der Saison und wird deswegen auch ein Spiel gesperrt. Custodio fehlt nächsten Sonntag zu Hause gegen das Tabellenschlusslicht Servette.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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6
13
18
2
BSC Young Boys
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7
12
15
3
FC Sion
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6
3
12
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
1
10
5
FC Basel
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7
0
10
6
FC Luzern
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7
-3
9
7
FC Thun
FC Thun
6
-6
7
8
FC Zürich
FC Zürich
7
-7
7
9
FC Vaduz
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7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
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7
-3
6
11
Grasshopper Club Zürich
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6
-5
5
12
Servette FC
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6
-4
4
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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