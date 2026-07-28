Kurz nach seiner Rückkehr nach Basel übernimmt Jonas Omlin eine wichtige Rolle im Team: Der Torhüter wird von FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner zum Vize-Captain ernannt. Er ist damit auch Teil des siebenköpfigen Spielerrats.

Lucas Werder Reporter Fussball

Den Saisonstart auswärts in Genf hat FCB-Goalie Jonas Omlin (32) krankheitsbedingt verpasst. Der Bundesliga-Rückkehrer fehlt beim 1:0-Sieg aufgrund eines Infekts. Eine wichtige Rolle innerhalb des Teams hat der Ex-Nati-Keeper dennoch bereits übernommen. Nach dem Abgang von Dominik Schmid (28) zu Salzburg ist Omlin hinter Xherdan Shaqiri (34) der neue Basler Vize-Captain.

Ebenfalls Teil des Captainteams sind Flavius Daniliuc (25) und Albian Ajeti (29), wie Trainer Stephan Lichtsteiner vor ein paar Tagen verraten hat. Alle vier Spieler gehören auch zum FCB-Spielerrat, der von Becir Omeragic (24), Nicolas Vouilloz (25) und Metinho (23) komplettiert wird.

Der Staff habe sich zum Start der Vorbereitung überlegt, welche Spieler man im Spielerrat dabeihaben wolle. «Wir haben das dann mit dem Captainteam besprochen», erklärt Lichtsteiner. Diese sieben Spieler seien nun so etwas wie «das verlängerte Trainerteam, das mich und den Staff bei den täglichen Problemen unterstützt. Das klappt im Moment hervorragend», so der FCB-Coach.

«Mit diesen Spielern tausche ich mich wöchentlich aus. Von ihnen erwarte ich, dass sie zu mir kommen, wenn etwas nicht ok ist, damit wir gemeinsam eine Lösung erarbeiten können», erklärt er. Der Spielerrat sei auch für das Durchsetzen der Regeln und das Einhalten der Disziplin verantwortlich. Lichtsteiner: «Damit wir nicht jeden Tag in der Garderobe kontrollieren müssen, dass alles so läuft, wie es laufen soll.»

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