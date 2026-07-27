Am 22. August kommt es im Letzigrund zur Partie zwischen dem FCZ und dem FCB. Gewinne zwei VIP-Tickets und geniesse das Spiel von der Haupttribüne aus inklusive kostenloser Verpflegung in der Lounge.

Gewinne VIP-Tickets für das Duell des FC Zürich gegen den FC Basel

Gewinne VIP-Tickets für das Duell des FC Zürich gegen den FC Basel

In der vierten Runde der neuen Saison kommt es zum Klassiker zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel. In der letzten Spielzeit konnten die Basler alle drei Direktduelle gewinnen. Der letzte Punktgewinn des FCZ liegt auch schon eine Weile zurück, im September 2024 gewannen die Zürcher in Basel mit 2:0. Für einen positiven Saisonstart sind Punkte gegen den Rivalen notwendig.

Blick verlost für das Spiel zwischen dem FCZ und dem FCB am 22. August im Letzigrund 2 x 2 VIP-Tickets. Im Gewinn inbegriffen sind ein Parkplatz, kostenlose Verpflegung in der FCZ Business Lounge mit Essen und Getränken sowie gepolsterte Sitzplätze mit viel Beinfreiheit auf der Haupttribüne.

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Teilnahmeschluss ist der 2. August 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.