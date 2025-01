1/7 Roméo Beney bestreitet die Rückrunde mit Stade Lausanne-Ouchy. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Auf Simone Grippo (36) wartet viel Arbeit. Wie der FC Basel vergangene Woche vermeldet, kehrt der langjährige Super-League-Verteidiger zu seinem Stammklub zurück und übernimmt dort die Betreuung der Leihspieler. Und davon hat der FCB mehr als genug. Gleich elf Profis sind derzeit an einen anderen Klub verliehen.

Gerade junge Spieler parkieren die Basler Verantwortlichen besonders gerne in der Challenge League. Mit Emmanuel Essiam (21), Roméo Beney (18), Axel Kayombo (18), Adriano Onyegbule (18) und Tim Spycher (20) sind derzeit gleich fünf FCB-Juwele an einen Klub aus der zweiten Schweizer Liga verliehen, um dort regelmässig zu Einsatzzeiten zu kommen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt allerdings: Für die Mehrheit der FCB-Leihgaben ist die Challenge League zu einem Karriereknick geworden.

Die Hälfte nicht mehr im Profi-Fussball

Neben den fünf aktuellen Leihgaben hat der FCB seit der Saison 2018/2019 zwölf weitere Spieler ins Unterhaus verliehen (siehe Box). Acht davon haben nach Abschluss ihrer Leihe nie mehr ein Super-League-Spiel für die Bebbi bestritten. Und die Hälfte ist heute nicht mehr im Profi-Fussball engagiert.

Von den in den vergangenen sechs Saisons verliehenen Spielern läuft aktuell nur noch ein einziger für den FCB auf: Dominik Schmid (26). Der Vize-Captain ist darum die ehemalige Challenge-League-Leihgabe mit den mit Abstand meisten Einsätzen für den FCB. 57 Super-League-Partien hat er für das Basler Fanionteam bestritten und lässt damit den zweitplatzierten Yannick Marchand (21 Spiele) deutlich hinter sich.

Minusgeschäft mit Leihspielern

Ablöse hat der FCB mit keinem der zwölf Leihspieler generiert. Im Gegenteil: Um Schmid im Sommer 2023 von GC zurückzuholen, haben die Basler sogar 900'000 Franken für einen Spieler aus ihrer eigenen Nachwuchsabteilung ausgegeben.

Zumindest aus Vereinssicht womöglich ein gutes Omen, dass mit Grippo nun jemand für die Betreuung der ausgeliehenen Talente zuständig ist, der einst selbst vom FCB in die Challenge League zu Concordia Basel verliehen wurde. Zwar hat auch er im Anschluss nie wieder ein Spiel für die Basler bestritten. Sein Wechsel zu Chievo Verona spülte dem FCB aber immerhin rund 800'000 Franken in die Kassen.

Die FCB-Leihspieler in der Challenge League seit 2018/2019

Axel Kayombo (18) – Lausanne-Ouchy (Leihe)

Leihstationen: 2024/25 SLO

2 SL-Spiele für den FCB

Abgang: noch beim FCB unter Vertrag

Romeo Beney (18) – Lausanne-Ouchy (Leihe)

Leihstationen: 2025 SLO

16 SL-Spiele für den FCB

Abgang: noch beim FCB unter Vertrag

Emmanuel Essiam (21) – Aarau (Leihe)

Leihstationen: 2025 Aarau

8 SL-Spiele für den FCB

Abgang: noch beim FCB unter Vertrag

Adriano Onyegbule (18) – Vaduz (Leihe)

Leihstationen: 2024 Schaffhausen, 2025 Vaduz

2 SL-Spiele für den FCB

Abgang: noch beim FCB unter Vertrag

Tim Spycher (20) – Nyon (Leihe)

Leihstationen: 2022/23 Yverdon, 2023/24 Baden, 2024/25 Nyon

0 SL-Spiele für den FCB

Abgang: noch beim FCB unter Vertrag

Andrin Hunziker (21) – Karlsruhe (Leihe)

Leihstationen: 2022/23 Aarau

8 SL-Spiele für den FCB

Abgang: noch beim FCB unter Vertrag

Tician Tushi (23) – FC Biel

Leihstationen: 2021 Wil, 2022 Winterthur, 2023 Xamax

12 SL-Spiele für den FCB

Abgang: ablösefrei

Yannick Marchand (24) – Rapperswil

Leihstationen: 2022 Xamax

21 SL-Spiele für den FCB

Abgang: ablösefrei

Jozef Pukaj (24) – Karriereende

Leihstationen: 2021 SLO

0 SL-Spiele für den FCB

Abgang: ablösefrei

Gezim Pepsi (26) – FCB U21

Leihstationen: 2018-2020 Aarau

0 SL-Spiele für den FCB

Abgang: ablösefrei

Julian von Moos (23) – Servette

Leihstationen: 2020 Wil

17 SL-Spiele für den FCB

Abgang: ablösefrei

Martin Liechti (26) – Lancy (1. Liga)

Leihstationen: 2018/19 Aarau, 2019/20 Winterthur

0 SL-Spiele für den FCB

Abgang: ablösefrei

Yves Kaiser (26) – Herzogenbuchsee (2. Liga inter)

Leihstationen: 2020 Schaffhausen

6 SL-Spiele für den FCB

Abgang: ablösefrei

Konstantinos Dimitriou (25) – Diagoras

Leihstationen: 2020 Wil

1 SL-Spiel für den FCB

Abgang: ablösefrei

Pedro Pacheco (27) – Santa Clara

Leihstationen: 2018 Rapperswil

0 SL-Spiele für den FCB

Abgang: ablösefrei

Djordje Nikolic (27) – Sivasspor

Leihstationen: 2018 Thun, 2018/19 Aarau

11 SL-Spiele für den FCB

Abgang: ablösefrei

Dominik Schmid (26) – FC Basel

Leihstationen: 2018 Lausanne, 2019-2020 Wil

57 Spiele für den FCB

Abgang: ablösefrei (mittlerweile wieder zurück)

